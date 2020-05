CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mardi 26 mai PM

- La COVID-19 a fait 70 décès de plus au Québec, pour un total de 4 139. On compte maintenant 48 598 cas de coronavirus, c'est 611 de plus qu'hier. 1 403 personnes sont hospitalisées, dont 181 aux soins intensifs. Plus de 14 600 patients sont maintenant guéris.

- Le temps chaud attendu aujourd'hui entraîne l'annulation du déploiement de l'unité mobile de dépistage de la COVID-19 prévu au Centre Sénéchal du secteur LeMoyne à Longueuil.

- Plusieurs médecins craignent une vague de cancer du sein cet été au Québec en raison de la suspension du programme québécois de dépistage. Le Devoir rapporte qu'aucune patiente du Centre universitaire de santé McGill n'a subi de mammographie depuis le début de la crise sanitaire, alors qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, 5000 femmes sont en attente d'un examen.

- Un sondage pancanadien démontre que 48% des Québécois craignent de contracter le coronavirus, contre 51% ailleurs au Canada. Plus d'un Québécois sur deux affirme que sa santé mentale est bonne, ce qui est largement supérieur à la moyenne de 39% dans les autres provinces. Le niveau de stress et la crainte d'une 2e vague sont aussi plus bas au Québec.

- Le gouvernement du Québec publie ses propositions d’entente de conventions collectives avec les employés de l'État. Les préposés aux bénéficiaires verraient leur salaire augmenter de 18%.

- Stokes fermera près du tiers de ses 147 magasins au Canada, dont 8 au Québec. Au moins 400 employés de la chaine se retrouveront au chômage. Stokes s'est placé à l'abri de ses créanciers en février dernier.

- Si la rentrée scolaire à temps plein est impossible à l'automne, les parents préfèreraient que leur enfant soit en classe un jour sur deux. C'est ce que révèle un sondage éclair mené par la Fédération des comités de parents du Québec auprès de 40 000 répondants et dévoilé par le Journal de Montréal. Le ministère de l'Éducation doit annoncer ses intentions au cours du mois de juin.

- Le Réseau de transport de Longueuil débute dès 6h ce matin sa distribution gratuite de masques pour la clientèle du transport en commun. Les premiers lieux ciblés pour la distribution sont le terminus de Longueuil, le terminus Panama et le stationnement incitatif Chevrier, jusqu'à 9h.

- Plus de 5.5 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- La ville de Wuhan a testé 6.5 milllions de Chinois en l'espace de 9 jours. Wuhan est l'épicentre de la pandémie. La Chine occupe le 14e rang des pays les plus infectés.

- Dans le TOP 3 des pays les plus infectés, on retrouve les États-Unis, le Brésil et la Russie.

- Le président américain, Donald Trump accuse les médias d'être malhonnêtes et totalement corrompus pour avoir rapporté qu'il a passé la fin de semaine à jouer au golf, alors que son pays se dirige lentement, mais sûrement vers les 100 000 morts. À son avis, ce n'était pas un péché mortel de s'adonner à son sport préféré.

Some stories about the fact that in order to get outside and perhaps, even a little exercise, I played golf over the weekend. The Fake & Totally Corrupt News makes it sound like a mortal sin - I knew this would happen! What they don’t say is that it was my first golf in almost...