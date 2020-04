CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mardi 28 avril PM

RELANCE DE L'ÉCONOMIE

- Le gouvernement Legault a dévoilé son plan de relance de l'économie qui comprend trois secteurs d'activités. Les magasins qui ont pignon sur rue pourront rouvrir graduellement à compter de lundi prochain, à l'exception de ceux dans la grande région métropolitaine qui devront attendre une semaine plus tard, soit le 11 mai. Tous les chantiers de construction du Québec et les activités des entreprises manufacturières pourront aussi reprendre à cette même date.

SANTÉ

- La COVID-19 a fait 83 nouveaux décès, pour un total de 1682. On compte maintenant 25 757 cas de coronavirus, c'est 775 de plus qu'hier. 1625 personnes sont hospitalisées, dont 217 aux soins intensifs.

- Montréal est préoccupée par le nombre de cas dans certains quartiers, dont Montréal-Nord, Saint-Michel et Rivière-des-Prairies. La Ville va enquêter afin de déterminer s'il y a une transmission communautaire plus soutenue et une stratégie de dépistage sera déployée au cours des prochains jours. La Santé publique de la métropole estime également que le couvre-visage doit devenir une norme sociale, surtout dans les endroits où il est difficile de respecter la distance de 2 mètres.

- Une préposée aux bénéficiaires du CHSLD Lucien. G- Rolland de Saint-Jérôme a succombé à la COVID-19 hier. L'employée qui serait âgée dans la trentaine est la deuxième préposée de la région de Montréal à rendre l'âme après avoir contracté le coronavirus. Au moins 10 résidants de ce CHSLD étaient contaminés en date du 27 avril selon la liste officielle du gouvernement du Québec.

- La STM suggère fortement le port du masque dans les transports en commun. Elle fournira d'ailleurs des masques artisanaux à ses employés qui en feront la demande.

- L'Institut national de santé publique permet l'ouverture des jardins communautaires à certaines conditions. La décision revient aux autorités locales.

ÉCOLES

- Les enseignants réclament des masques et autres équipements de protection pour le retour en classe à compter du 11 mai et le 19 mai pour le Grand Montréal. En Montérégie, la Commission scolaire Marie-Victorin envisage de produire des visières pour protéger son personnel.

- Le gouvernement Legault mise sur un taux de présence de 50% dans les écoles primaires d'ici la fin de l'année scolaire. Le nombre d'élèves par classe sera limité à 15.

- La Corporation du Fort St-Jean, en Montérégie, organise des bals de finissants virtuels et clé en main pour les jeunes qui n'en auront pas cette année.

À LIRE AUSSI SUR LE SUJET : Retour à l'école: beaucoup d'inquiétudes chez les profs et les parents

RETOUR RISQUÉ

- L'Institut de la Santé publique du Québec estime que le retour à l'école/garderie n'est pas sans risque. Moins de 10% des Québécois auraient été infectés jusqu'à maintenant et pour obtenir l'immunité de groupe il faudrait qu'au moins 66% de la population ait été infectée. Les experts estiment que 4.4% habitants de Montréal et Laval auraient été infectés en date du 20 avril.

- Par conséquent, INSPQ estime "qu'une stratégie où on laisserait les jeunes s’infecter risque d’entraîner une forte augmentation de la maladie chez les adultes et de besoins en services hospitaliers et en soins intensifs sans atteindre la cible d’immunité de groupe recherchée. Par conséquent, il faudra que le retour en classe se fasse tout en maintenant de fortes mesures de distanciation sociales". Lire la suite ici !

- Consultez les mesures qui devront être mises en place pour un retour en classe sécuritaire.

CHSLD

- 400 soldats canadiens seront déployés dans les CHSLD à compter de demain au Québec pour aider le personnel. Ils travailleront dans une quinzaine d'établissements jugés prioritaires par le gouvernement Legault. 275 autres s'ajouteront une fois leur formation terminée.

ÉCONOMIE

- Le vacancier, Sunwing ramènera 1800 employés sur sa liste de paie grâce au Programme canadien de subventions salariales d'urgence. Parallèlement, le salaire de la direction est coupé de 50%.

- Les travailleurs de la restauration et de l'hôtellerie ont accès à un nouveau coup de pouce financier.

INTERNATIONAL

-Les États-Unis pourraient exiger des milliards de dollars en compensation à la Chine pour les dommages causés par le coronavirus. Le président Donald Trump estime que la maladie aurait pu être arrêtée à la source. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé estime que le monde aurait dû écouter attentivement ses avertissements.

- Le cap des 3 millions de cas de COVID-19 dans le monde est maintenant franchi. On compte plus de 211 000 décès selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

MODE

- Les grands événements historiques ont toujours eu un impact sur la mode. Une experte croit que la pandémie de coronavirus pourrait aussi produire son effet.

BIENFAISANCE

- La Brasserie Dépareillée de Yamachiche se retrousse les manches pour aider sa communauté et lance la caisse Arc-en-ciel, aux profits de la Fondation école Yamachiche Saint-Léon.

SPORTS

- L'attaquant des Canadiens de Montréa, Phillip Danault, estime que la LNH doit annuler le reste de la saison.

- Les Jeux olympiques de Tokyo n'auront pas lieu l'an prochain, et seront carrément annulés, si la pandémie n'est toujours pas maîtrisée, selon le président du comité organisateur. La communauté médicale japonaise estime qu'il serait très difficile de tenir ces Jeux si aucun vaccin n'est trouvé d'ici l'été 2021.