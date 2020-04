CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mardi 7 avril PM

SCÉNARIOS PROBABLES

Le fameux pic de la pandémie de coronavirus sera atteint le 18 avril, au Québec, selon la direction de la santé publique.

Un scénario positif, basé sur le Portugal et l’Allemagne, prévoit qu'il y aurait plus de 1200 décès et 29 000 cas au Québec, d'ici le 30 avril.

À l'opposé, le bilan s'élèverait à plus de 8800 morts et près de 60 000 cas dans le scénario pessimiste calqué sur l'Italie.

Les experts prévoient une stabilisation du nombre d’hospitalisations peu après la mi-avril. On en compterait à ce moment près 3000.

«On va être vraiment proche du scénario optimiste, on ne sera certainement pas proche du scénario pessimiste.» -Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction de la santé publique

SANTÉ

- La COVID-19 a fait 29 morts supplémentaires, pour un total de 150 décès. La province compte maintenant 9340 cas de coronavirus, soit 760 de plus qu'hier. 583 personnes sont hospitalisées. Bonne nouvelle, il n'y a pas de nouveaux cas aux soins intensifs (164 patients), ce qui laisse croire au premier ministre François Legault que le sommet de la pandémie sera bientôt atteint.

- Le PM François Legault demande aux Québécois de ne pas visiter leur famille pour Pâques, ce week-end.

«Ça fait partie des traditions au Québec d'aller à l'église, de recevoir sa famille. [...] C'est très important qu'il n'y ait pas de rassemblements physiques, vous pouvez le faire par vidéo, par téléphone.» -François Legault, le premier ministre du Québec

- Le Canada recevra demain 500 000 masques médicaux de l'entreprise 3M. Le fabricant américain s'est finalement entendu avec Washington pour poursuivre ses exportations de masques médicaux vers le Canada et l'Amérique latine. 166 millions de masques N95, fabriqués en Chine seront acheminés au cours des trois prochains mois.

- Le gouvernement Legault veut envoyer du renfort dans les CHSLD et les résidences pour aînés. Des infirmières et médecins de famille iront prêter main-forte.

- Alors que Santé Canada recommande le port du masque contre la COVID-19, Québec garde le statu quo. La Santé publique croit qu'il pourrait donner un faux sentiment de sécurité aux gens qui le portent.

- Le CHSLD Sainte-Dorothée de Laval fait face à une importante éclosion, alors que 105 cas sont rapportés sur 250 résidents.

ÉCONOMIE

- Près d'un million de Canadiens (966 000) ont fait une demande pour recevoir la Prestation canadienne d'urgence dans la nuit de lundi à mardi selon QMI. Les montants de 2000$ seront versés dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables par dépôt direct. Si vous optez pur un chèque, il faut compter 10 jours.

- Des entreprises d'ici, dont la compagnie montréalaise de simulateurs de vol CAE, vont fabriquer jusqu’à 30 000 respirateurs pour le gouvernement fédéral a annoncé le PM Justin Trudeau cet avant-midi. Près de 5000 compagnies ont offert leur service au gouvernement Trudeau.

- La Ville de Montréal annule tous les événements jusqu'au 2 juillet.