CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mercredi 13 mai PM

La COVID-19 a fait 89 nouveaux morts au Québec, pour un total de 3220. On compte maintenant 39 931 cas de coronavirus, c'est 706 de plus qu'hier. 1876 personnes sont hospitalisées, dont 194 aux soins intensifs.

SANTÉ

- Le Québec n'a pas assez de masques pour les rendre obligatoires. François Legault affirme qu'il en faudra des dizaines de millions pour en distribuer aux utilisateurs des transports en commun. Le gouvernement confirme être en discussion avec des entreprises québécoises. Le premier ministre a illustré que plus de 500 000 personnes par jour passent uniquement dans le métro de Montréal.

- La cible de 14 000 test par jour pour détecter les personnes atteintes de la COVID-19 n'a toujours pas été atteinte au Québec. Après être passé de 6000 à 10 000, le nombre stagne depuis quelques jours à 9 000 tests quotidiens. Le premier ministre François Legault n'a pas caché son insatisfaction aujourd'hui.

- La situation dans les CHSLD s'améliore tranquillement. La ministre de la Santé confirme une légère diminution du nombre de centres qui ont des situations plus critiques. On compte présentement 332 CHSLD et autres résidences pour personnes âgées où il y a au moins un cas de COVID-19. 5139 aînés qui s'y trouvent sont infectés par le coronavirus.

- Santé Canada autorise un premier test de dépistage sanguin de la COVID-19. Ce test sérologique pourrait permettre d'établir si les personnes qui ont eu le coronavirus en sont immunisées. Au moins un million d’échantillons seront prélevés et analysés au cours des deux prochaines années.

- Un vaccin chinois contre la COVID-19 sera fabriqué à Montréal et testé au Canada. Les essais devraient débuter le mois prochain. Dans le meilleur des scénarios, le vaccin pourrait être disponible d'ici 12 à 15 mois.

JUDICIAIRE

- La police de Montréal est intervenue auprès de la communauté juive d'Outremont après plusieurs appels au 911 en début de soirée, mardi. Les gens se plaignaient du bruit et de rassemblements dans les rues dans le cadre d'une fête religieuse.

GRAND MONTRÉAL

- Au moins 37 patients sont atteints de la COVID-19 à l'Hôpital Charles-Le Moyne de Greenfield Park, aux prises avec une éclosion. L'hôpital est désigné pour recevoir des patients infectés, mais le virus se serait propagé à l'extérieur des unités réservées.

- En Montérégie, les hôpitaux du Haut-Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu et Honoré-Mercier, à Saint-Hyacinthe, s'ajoutent à la liste des établissements aux prises avec des éclosions de COVID-19, alors qu'ils sont considérés « froids » .

- Les commerces, écoles et garderies de Montréal pourraient ne pas rouvrir au même moment. La Santé publique de la métropole étudie un déconfinement par étape, selon le risque de transmission communautaire du coronavirus associé à chaque secteur d'activité.

- 15 000 masques seront distribués dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le nombre de cas a bondi dans ce secteur au cours des derniers jours. 89% des décès sont survenus dans les CHSLD et résidences pour aînés.

- Au tour des refuges pour sans-abri d'être aux prises avec des éclosions de coronavirus. C'est le cas du complexe Guy-Favreau, du Marché Bonsecours et du Centre Booth, où un résident a succombé à la COVID-19. Les refuges demeurent ouverts malgré tout, mais certains n'admettent plus de nouvelles personnes.

POLITIQUE

- Les travaux parlementaires ont repris aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un nombre réduit de députés ont participé aux deux périodes de questions qui étaient à l'horaire. Le drapeau du Québec a été mis en berne en hommage aux victimes de la COVID-19. Les travaux ont été ajournés le 17 mars dernier, en raison de la pandémie.

Le gouvernement du Québec rend hommage aujourd’hui aux Québécois emportés par la COVID-19. Une minute de silence sera observée et le drapeau du Québec sera mis en berne sur la tour de l’hôtel du Parlement. J’offre mes sincères condoléances aux familles & aux proches des disparus. pic.twitter.com/Ulr8hN4cuV — François Legault (@francoislegault) May 13, 2020

ÉCONOMIE

- Ottawa acceptera les demandes pour la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, dès vendredi. Ils pourront recevoir 1250 $ par mois et 1750 $ pour ceux qui s'occupent d’une autre personne ou qui ont un handicap.

- Le fédéral annonce aujourd'hui une aide de 211 millions $ pour aider les PME en régions. L'argent ira aux entreprises qui sont passées à travers les mailles du filet des mesures annoncées jusqu'à maintenant. L'aide sera particulièrement utile dans le secteur du tourisme et des pêches.

- Guy Laliberté pourrait participer au sauvetage du Cirque du Soleil qui est au bord de la faillite après avoir annulé l'ensemble de ses spectacles avec la pandémie.

- Les coiffeurs du Québec n'attendent plus que le feu vert du gouvernement pour accueillir leur clientèle. Le guide de mesures sanitaires de la CNESST est prêt et sera disponible sous peu. Les nouvelles mesures risquent de faire augmenter les factures des clients.

- La SAQ devra augmenter le prix de plusieurs bouteilles cet été en raison de la pandémie. 600 produits sont analysés pour l'instant. La fragilité du dollar canadien serait notamment en cause. Les ventes en ligne de la SAQ ont explosé de 200% depuis le début de la crise.

- Hydro-Québec a perdu 81 millions $ depuis le début de la crise du coronavirus. Ce manque à gagner s'explique entre autres par la fermeture des commerces non essentiels qui a fait chuter la consommation commerciale de 11%.

- L'usine de transformation de viande de Cargill, à Chambly, ferme aujourd'hui pour une période indéterminée en raison d'une éclosion de COVID-19. Une soixantaine d'employés sont infectés et plus de 170 sont en isolement préventif.

CANADA

- Plus de 5200 Canadiens ont succombé à la COVID-19. On dénombre plus de 71 000 cas à travers le pays.

- Le zoo de Calgary doit renvoyer ses deux pandas géants en Chine, en raison d'une pénurie de bambou. La crise du coronavirus empêche le zoo de s'approvisionner directement de la Chine comme en temps normal, puisque les vols sont tous annulés. Les deux bêtes, prêtées par Pékin, devaient rester au Canada jusqu'en 2023.

INTERNATIONAL

- On dénombre plus de 4,2 millions de cas de COVID-19 à travers le monde, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Québec annonce la reprise des sports individuels sans contact, dont le golf et le tennis.

- Boxe: un promoteur québécois souhaite organiser des galas en région l'été prochain.

- Le joueur étoile Sidney Crosby se prononce sur le format idéal en cas de séries éliminatoires dans la LNH.

- Un lutteur sumo décède de la COVID-19.