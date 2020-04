CORONAVIRUS : Ce que vous devez savoir ce mercredi 15 avril AM

- Le nombre de décès causés par la COVID-19 serait sous-estimé au Québec, puisque ce ne sont pas tous les patients qui sont testés après leur mort selon Radio-Canada.

- Actuellement, le Québec compte 435 morts et 14 248 cas confirmés de COVID-19. Le pic de la pandémie aurait peut-être déjà été atteint.

- Au Canada, on dénombre 27 063 cas de COVID-19.

- Le gouvernement du Québec a publié hier soir la liste des 145 CHSLD et résidences pour personnes âgées où il y a au moins un cas de COVID-19. Consultez la liste ici !

- La Banque du Canada maintient son taux directeur à 0.25% et annonce de nouvelles mesures pour soutenir l'économie canadienne.

Le gouvernement du Québec annonce que la hausse du salaire mininum prévue le 1er mai est maintenue, malgré la pandémie et ses effets. Le taux horaire passera à 13.10$

- Même si plusieurs étagères sont vides dans les épiceries, il n'y a pas de pénurie d'oeufs à prévoir au Québec, selon Nutri-Oeuf de Saint-Hyacinthe.

- Depuis minuit, tous les voyageurs de retour au Canada doivent obligatoirement se placer en quarantaine pour une durée de 14 jours. S'il n'ont pas de plan précis et crédible, ils doivent s'isoler à l'hôtel.

- Ottawa pourrait imposer le port du masque artisanal obligatoire dans les aéroports et les avions selon La Presse.

- La Direction régionale de santé publique de Montréal a donné le feu vert pour le lancement de la nouvelle saison des BIXI à Montréal. Un abonnement gratuit d'un mois sera offert à tous les employés du réseau de la santé et des services sociaux.

- Le président américain, Donald Trump a mis sa menace à exécution. En pleine pandémie, il suspend le financement de l'Organisation mondiale de la Santé. Il accuse l'OMS d'avoir un parti pris pour la Chine et il se donne jusqu'à 3 mois pour analyser le dossier.

- Les États-Unis ont enregistré un nombre record de 2200 décès en 24h.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0