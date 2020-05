CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mercredi 20 mai AM

BILAN

- La COVID-19 a fait 51 nouveaux morts au Québec, pour un total de 3647 décès. On dénombre 44 197 cas confirmés, soit 570 de plus que lundi. 12 500 patients sont guéris.

- La COVID-19 est de 5 à 44 fois plus mortelle que la grippe saisonnière selon une nouvelle analyse américaine publiée dans la revue JAMA Internal Medicine. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont comparé le taux de mortalité provoqué par les virus aux États-Unis. Entre 2013 et 2020, la grippe a officiellement fait entre 3348 et 15 620 morts par année, alors que la première vague de COVID a fait jusqu'à maintenant près de 92 000 morts en sol américain.

CAMPS DE JOUR

-Plusieurs camps de jour privés pourraient rester fermés cet été en raison de la pandémie. Une vingtaine d'entre eux ont déjà décidé de fermer puisqu'ils seront incapables d'exercer la distanciation sociale selon LaPresse. Les municipalités demandent l'aide de Québec pour les frais supplémentaires liés à l'équipement sanitaire et le personnel afin de suivre les nouvelles règles. 200 000 enfants profitent des camps de jour dans leur localité chaque année.

CONSOMMATION

- La crise sanitaire fait grimper la demande pour les vélos. Certains magasins ont vu leurs ventes doubler comparativement à l'année passée. Les modèles hybrides à moins de 1 000$ seraient les plus populaires. Plusieurs clients utilisent une partie de leur budget vacances pour se tourner vers les vélos électriques.

ACTIVITÉS

- C'est le jour J pour la reprise de nombreux sports individuels au Québec. Plus de 50 000 golfeurs sont attendus sur les verts aujourd'hui. Les joueurs devront garder leurs distances et suivre les règles de distanciation sociale.

- Plusieurs parcs nationaux et réserves fauniques de la SEPAQ sont rouverts au public. Voyez la liste des activités offertes ICI ! Une partie du parc d'OKA demeure toutefois fermée en raison d'un barrage érigé par les Mohawks de Kanesatake.

JUSTICE

- Un homme de Québec est accusé d'avoir harcelé et menacé de mort le PM François Legault et le Directeur de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda. Philippe Côté aurait appelé au bureau de comté de François Legault dans l'Assomption le 12 et 13 mai, pour le menacer de lui tirer une balle selon ce que rapporte le Journal de Montréal. L'accusé de 47 ans aurait tenu des propos similiaires à l'endroit du Dr Arruda, à la suite de sa chorégraphie diffusée sur les réseaux sociaux. Côté restera détenu jusqu'à son retour en Cour demain pour son enquête sur remise en liberté.