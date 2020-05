CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mercredi 20 mai PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 71 nouveaux morts au Québec, pour un total de 3718. On compte maintenant 44 775 cas de coronavirus, c'est 578 de plus qu'hier. 1516 personnes sont hospitalisées, dont 183 aux soins intensifs. 12 800 patients sont maintenant guéries.

RASSEMBLEMENTS

- Alors que le beau temps s'est installé ces derniers jours, Québec permet les rassemblements extérieurs de 10 personnes ou moins provenant de 3 adresses différentes, dès vendredi. Évidemment, la distance de 2 mètres entre les personnes est toujours de mise pour éviter la propagation du coronavirus. Le port du masque demeure fortement recommandé.

SANTÉ

- La COVID-19 est de 5 à 44 fois plus mortelle que la grippe saisonnière selon une nouvelle analyse américaine publiée dans la revue JAMA Internal Medicine. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont comparé le taux de mortalité provoqué par les virus aux États-Unis. Entre 2013 et 2020, la grippe a officiellement fait entre 3348 et 15 620 morts par année, alors que la première vague de COVID a fait jusqu'à maintenant près de 92 000 morts en sol américain.

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décèshttps://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/HZNTQWHnPr — Santé Québec (@sante_qc) May 19, 2020

CAMPS DE JOUR

-Plusieurs camps de jour privés pourraient rester fermés cet été en raison de la pandémie. Une vingtaine d'entre eux ont déjà décidé de fermer puisqu'ils seront incapables d'exercer la distanciation sociale selon LaPresse. Les municipalités demandent l'aide de Québec pour les frais supplémentaires liés à l'équipement sanitaire et le personnel afin de suivre les nouvelles règles. 200 000 enfants profitent des camps de jour dans leur localité chaque année.

CONSOMMATION

- Le gouvernement Legault annonce la reprise graduelle des services de soins personnels. Les salons de coiffure et salons de beauté pourront rouvrir le 1er juin, à l’exception de ceux du Grand Montréal et de la MRC de Joliette. Les services de santé privés, comme les dentistes, physiothérapeutes, optométristes et psychologues pourront quant à eux reprendre à la grandeur de la province au début du mois de juin.

Les coupes de cheveux pourraient coûter plus cher. Explications ICI !

- La crise sanitaire fait grimper la demande pour les vélos. Certains magasins ont vu leurs ventes doubler comparativement à l'année passée. Les modèles hybrides à moins de 1 000$ seraient les plus populaires. Plusieurs clients utilisent une partie de leur budget vacances pour se tourner vers les vélos électriques.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

- C'est le jour J pour la reprise de nombreux sports individuels au Québec. Jusqu'à 70 000 golfeurs sont attendus sur les verts. Les joueurs devront garder leurs distances et suivre les règles de distanciation sociale. Le premier départ a été donné à 4h31 ce matin, au Club Sainte-Marguerite de Sept-Îles.

- Plusieurs parcs nationaux et réserves fauniques de la SEPAQ sont rouverts au public. Voyez la liste des activités offertes ICI ! Une partie du parc d'OKA demeure toutefois fermée en raison d'un barrage érigé par les Mohawks de Kanesatake. Le maire d'Oka réclame l'intervention des autorités, mais pour l'instant la Sûreté du Québec n'a pas l'intention d'intervenir.

JUSTICE

- Un homme de Québec est accusé d'avoir harcelé et menacé de mort le PM François Legault et le Directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda. Philippe Côté, 47 ans restera détenu jusqu'à son retour en Cour demain pour son enquête sur remise en liberté.

- L'appel de l'avocat qui contestait le confinement imposé par le gouvernement Legault a été rejeté en bloc par 3 juges cet avant-midi. Me Jean-Félix Racicot souhaitait faire annuler des décrets et arrêtés ministériels ordonnant entre autres la fermeture des écoles et l'interdiction de rassemblement.

INTERNATIONAL

- Le Canada figure au 14e rang des pays les plus infectés à travers le monde avec plus de 80 000 cas de COVID-19. La Chine figure au 13e rang avec 84 000 cas.

- Dans le TOP 3 des pays les plus contaminés on retrouve, les États-Unis, la Russie et le Brésil, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.