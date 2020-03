CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mercredi 25 mars AM

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR EN TEMPS RÉEL - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS !

- Toutes les régions du Québec sont maintenant touchées par la COVID-19. La moitié des 1013 patients infectés habitent Montréal et sa banlieue. (voir tableau et carte plus bas)

- 57% des Québécois sont très préoccupés par l'économie, alors que 41% sont très inquiets de la propagation du virus selon un sondage CROP-La Presse.

- Le péage sur le pont de l'A25 et de l'A30 est suspendu jusqu'au 13 avril. Les horaires des traversiers sont modifiés

- Les abonnés à la carte OPUS pour les déplacements à Montréal seront remboursés pour le mois d'avril par l'Autorité régionale de transport métropolitain.

- Tous les commerces et entreprises jugés non essentiels sont fermés depuis minuit. Voyez la liste des services essentiels ici !

ÉCONOMIE

Le plan d'urgence du gouvernement Trudeau a été adopté ce matin au terme de plusieurs heures de débats à la Chambre des communes à Ottawa.

Voici quelques mesures contenues dans ce plan :

Bonification de l'Allocation canadienne pour enfants, jusqu'à 300$ par enfant

La date d'envoi de la déclaration de revenus est reportée au 1er juin et le paiement de l'impôt dû est repoussé au 31 août

Abolition du délai de carence pour toucher les prestations d'assurance-emploi pour les personnes en quarantaine ou obligées de rester à la maison avec les enfants

Allocation de soutien d'urgence pour les chômeurs non admissibles à l'assurance-emploi.

INTERNATIONAL

- Le Prince Charles a été testé positif à la COVID-19. Le fils de la Reine Élizabeth II est âgé de 71 ans

SPORTS

- Le GP du Canada prévu en juin pourrait être reporté à la fin de l'été. Une décision sera prise le mois prochain.