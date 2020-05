CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mercredi 27 mai AM

BILAN

- La COVID-19 a fait 70 décès de plus au Québec, pour un total de 4 139. On compte maintenant 48 598 cas de coronavirus (+614). Plus de 14 600 patients sont maintenant guéris.

TOURISME

- La ministre du Tourisme, Caroline Proulx dévoilera cet après-midi son plan pour la réouverture des campings, prévue le 1er juin. Le plan concernera également la location de chalets, et la reprise des activités dans les réserves fauniques et les pourvoiries.

- Une étude menée pour l'Alliance de l'industrie touristique du Québec indique que 93 000 emplois sont menacés par la crise. Les pertes monétaires sont estimées à 3.9 milliards de dollars.

- Des restaurateurs iront manifester avec des casseroles devant l'Hôtel de Ville de Montréal cet avant-midi, sur le coup de 10h. Ils réclament une date d'ouverture pour reprendre leurs activités.

ÉCONOMIE

- L'usine de masques médicaux de l'entreprise Medicom sera installée dans un immeuble commercial de l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal et la production débutera en juillet selon Radio-Canada. Une entente de 10 ans a été conclue avec le gouvernement fédéral pour l'acheminement de plus de 40 millions de masques par année, incluant des masques N95.

CHSLD

- Le Protecteur du citoyen mènera une enquête indépendante sur la gestion de la COVID-19 dans nos CHSLD.

- L'Armée canadienne prépare aussi un rapport sur les conditions de nos aînés dans les CHSLD du Québec. Elle a été témoin d'infestation aux coquerelles et de patients sous-alimentés avec des soins médiocres dans 5 centres de l'Ontario.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait plus de 350 000 morts et a infecté 5.6 millions d'humains à travers le monde selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- La République tchèque retire l'obligation de porter un masque en public. Toutefois, le port du couvre-visage demeure en vigueur à bord des transport en commun et les endroits où il est impossible de respecter la distanciation physique.

SPORTS

- C'est confirmé, le Canadien de Montréal participera finalement aux séries éliminatoires cet été. Plus de détails sur le site de RDS.ca