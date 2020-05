CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mercredi 27 mai PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 89 décès supplémentaires au Québec, pour un total de 4 228. On compte maintenant 49 139 cas de coronavirus, soit 594 de plus qu'hier. 1 378 personnes sont hospitalisées, dont 184 aux soins intensifs.

TOURISME

- Les campings, marinas et pourvoiries pourront rouvrir partout au Québec à compter de lundi prochain. La location de chalets et autres types d'hébergement touristique sera également possible, à l'extérieur du Grand Montréal et de la MRC de Joliette.

- Une étude menée pour l'Alliance de l'industrie touristique du Québec indique que 93 000 emplois sont menacés par la crise. Les pertes monétaires sont estimées à 3.9 milliards de dollars.

- Quelques restaurateurs ont manifesté cet avant-midi sur la Place Jacques-Cartier, près de l'Hôtel de ville de Montréal pour réclamer une date de réouverture des restaurants au Québec. Ils s'inquiètent sérieusement des conséquences d'une fermeture prolongée.

Elizabeth Zogalis/reporter CJAD 800 Montréal

ÉCONOMIE

- L'usine de masques médicaux de l'entreprise Medicom sera installée dans un immeuble commercial de l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal et la production débutera en juillet selon Radio-Canada. Une entente de 10 ans a été conclue avec le gouvernement fédéral pour l'acheminement de plus de 40 millions de masques par année, incluant des masques N95.

CHSLD

- Québec veut recruter 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires. Pour y arriver, le gouvernement Legault lance une formation accélérée de 3 mois cet été, soit de la mi-juin à la mi-septembre. Les gens seront payés 21$ de l'heure, soit 760$ par semaine durant le programme. Ils obtiendront ensuite un salaire annuel de 49 mille $. Le premier ministre François Legault veut aussi améliorer l'image des CHSLD, pour rendre le métier de préposés aux bénéficiaires plus attrayant.

- Le gouvernement Legault demande à l'armée de prolonger sa mission dans les CHSLD jusqu'à la mi-septembre.

- Québec dévoile le rapport des Forces armées canadiennes sur les CHSLD. Le document envoyé hier porte sur les 25 centres d’hébergement de soins de longue durée où les militaires prêtent main-forte durant la pandémie. Il fait état de plusieurs manquements dont le manque de personnel, des problèmes de respect des zones chaudes et froides et des lacunes de discipline en lien avec l'équipements de protection individuelle.

- L'Armée canadienne a été témoin d'infestation de coquerelles et de patients sous-alimentés avec des soins médiocres dans 5 centres de l'Ontario.

- Le Protecteur du citoyen mènera une enquête indépendante sur la gestion de la COVID-19 dans nos CHSLD.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait plus de 350 000 morts et a infecté 5.6 millions d'humains à travers le monde selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- La République tchèque retire l'obligation de porter un masque en public. Toutefois, le port du couvre-visage demeure en vigueur à bord des transport en commun et les endroits où il est impossible de respecter la distanciation physique.

SPORTS

- C'est confirmé, le Canadien de Montréal participera finalement aux séries éliminatoires cet été. Plus de détails sur le site de RDS.ca