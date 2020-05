CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mercredi 6 mai PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 112 nouveaux décès au Québec, pour un total de 2510. On compte maintenant 34 327 cas de coronavirus, soit de 910 plus qu'hier. 1840 personnes sont hospitalisées, dont 213 aux soins intensifs.

- Le taux de mortalité de la COVID-19 a augmenté de 45% à Montréal entre le 27 avril et le 4 mai. On compte maintenant 683 décès par million d'habitants, un taux comparable à Londres, Paris et Boston.

- La Direction de la Santé publique pense que le coronavirus qui circule à Montréal serait arrivé de New York par l'entremise de voyageurs. On compte plus de 25 000 décès à NY.

SANTÉ

- Le gouvernement Legault débloque 31 millions de dollars pour un plan d'action pour la santé mentale. 15% des Québécois affirment vivre de la détresse depuis le début de la pandémie du coronavirus, c'est 7 fois plus qu'avant la crise.

- Québec estime maintenant que le risque de développer des complications en lien avec la COVID-19 est plus important à partir de 70 ans et non 60 ans. Les travailleurs âgés dans la soixantaine, dont les professeurs et éducateurs, peuvent donc retourner au travail, s'ils sont en bonne santé.

- Même si la santé publique martèle que les grands-parents ne devraient voir leurs petits enfants, le ministre de la Famille affirme que les jeunes grands-parents pourraient toutefois les garder, dépendamment de leur âge. Mathieu Lacombe invite les parents à appeler un « proche » ou un « étudiant » pour faire face à la pénurie de places en garderie.

- Le gouvernement Legault n'a toujours pas pris de décision quant au report de la réouverture des écoles et garderies. La date du 11 mai pour l'extérieur de la région montréalaise et celle du 19 mai pour le Grand Montréal sont maintenues, pour l'instant.

- Les prisons provinciales pourront accorder des permissions de sortie à certains détenus à des fins médicales, dans le contexte de la pandémie. Cette mesure concerne « des groupes très ciblés de détenus », notamment ceux à qui il reste moins de 30 jours de prison à purger.

- Une nouvelle prime pourrait être versée aux préposés aux bénéficiaires qui accepteront de travailler en continu dans les CHSLD. Cet incitatif s'ajouterait aux montants supplémentaires déjà annoncés (4-8%) par le gouvernement Legault. Il manque actuellement 11 200 employés dans les centres d'hébergement pour aînés.

- La Place Bell de Laval est présentement transformée en hôpital pour accueillir une cinquantaine de patients atteints de la COVID-19. Le ministère de la Santé n'exclut pas que d'autres sites alternatifs non traditionnels soient ouverts d'ici la fin de la crise. Toutefois, selon nos informations, le Stade olympique a été déjà été exclu des scénarios probables.

CONSOMMATION

- Le ralentissement de la production dans les abattoirs au Canada, incite certains magasins Costco à imposer des restrictions sur les achats de viande afin d'éviter des ruptures de stock.

TOURISME

- La saison de la pêche tombe à l'eau pour 3 000 Québécois qui avaient réservé un séjour dans les parcs nationaux de la SEPAQ. Toutes les réservations sont annulées jusqu'au 28 mai, en raison de la pandémie. Les activités dans les parcs nationaux pourraient reprendre en juin.

INTERNATIONAL

- Le président, Donald Trump appelle de nouveau à relancer l'économie américaine,quitte à alourdir le bilan de la pandémie. Selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins, on compte plus de 71 000 morts aux États-Unis. Il y a eu 2333 décès supplémentaires en l'espace de 24h.

SOUTIEN AUX EMPLOYÉS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ

Des employés de la Société de transport de Laval ont été encourager le personnel médical de l'hôpital Cité-de-la-Santé, ce midi. 11 autobus et une quarantaine de chauffeurs se sont rendus sur place.

