CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce mercredi 8 avril PM

*Notez que le gouvernement du Québec compile les données du Centre-du-Québec dans la colonne de la Mauricie afin de représenter la région sociosanitaire de la Mauricie/Centre-du-Québec.

- La COVID-19 a fait 25 nouveaux morts au Québec, pour un total de 175 décès. On dénombre maintenant 10 031 cas de coronavirus, soit 691 de plus qu'hier. 632 personnes sont hospitalisées, dont 181 aux soins intensifs.

ÉCONOMIE

- François Legault était optimiste aujourd'hui, affirmant voir la lumière au bout du tunnel. Le premier ministre indique que le Québec commence à se préparer à une réouverture prochaine des commerces et entreprises. Il prévient toutefois que la consigne du 2 mètres va demeurer en vigueur pour encore plusieurs mois.

- Ottawa assouplit les critères d’admissibilité à la subvention salariale des entreprises. Les compagnies devront démontrer une baisse de 15% de leurs revenus en mars, plutôt que le 30% initialiement annoncé.

- Près de 2 millions de Canadiens ont reçu deux dépôts d'urgence de 2 000$ en guise de premier paiement pour la Prestation canadienne d'urgence. Le gouvernement explique qu'il n'y a pas eu d'erreur, puisqu'un premier versement est rétroactif au 15 mars et l'autre paiement à partir du 11 avril a été fait d'avance.

- Ottawa a reçu quatre millions de demandes d'aide financière depuis la mi-mars, incluant les Prestations canadiennes d'urgence et les demandes d'assurance-emploi.

- Air Canada utilisera le programme d'aide fédéral pour subventionner le salaire de ses employés. Ça devrait lui permettre de réembaucher les 16 500 travailleurs remerciés temporairement le 30 mars en raison de la pandémie.

- La Banque Nationale prévoit que le taux de chômage grimpera à 12% pour le dernier trimestre, alors que Desjardins anticipe un pic de 9.3% en avril.

JUDICIAIRE

- La Sûreté du Québec publie une vidéo pour informer les citoyens de comportements qu'ils doivent ou ne doivent pas dénoncer. Les centrales d'appels du corps policier sont surchargées.

- Les policiers de Québec ont arrêté une femme qui aurait craché au visage d'une personne dans un dépanneur.

- L'homme accusé d'avoir blessé grièvement un gardien de sécurité d'un Walmart de Sherbrooke, samedi dernier, a été remis en liberté. Sa libération sous caution a été accordée alors que les versions divergent sur ce qui s'est réellement passé à l'extérieur du commerce.

SANTÉ

- La santé publique va mener une enquête sur le cas du CHSLD Sainte-Dorothée à Laval. La négligence de la direction aurait contribué à la contamination de 115 résidents et 13 décès liés au coroanvirus. Deux employés auraient été forcés de continuer de travailler malgré des symptômes suspects, selon le syndicat.

- Un trottoir de l'avenue du Mont-Royal sera élargi pour donner plus de place aux piétons afin qu'ils respectent la distanciation sociale. L'expansion sera prise dans les espaces de stationnement, entre la rue Fullum et l'avenue du Parc. La mairesse Valérie Plante souligne que l'objectif est de faciliter la vie des résidents de ce secteur dense et qu'il ne s'agit pas d'une invitation à aller magasiner sur Mont-Royal.

- Une entreprise d'Ottawa est derrière une nouvelle méthode de dépistage rapide de la COVID-19. Spartan Bioscience a signé des contrats avec le Québec, l'Ontario et l'Alberta.

- 98 employés de l'usine Olymel de Yamachiche en Mauricie ont été testés positifs. La date de reprise des activités est inconnue.

INTERNATIONAL

- 1,4 million de personnes à travers le monde sont désormais infectées par le coronavirus selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins

- Le cap des 400 000 cas de COVID-19 est atteint aux États-Unis.

- Le PM du Royaume-Uni, Boris Johnson demeure dans un état stable aux soins intensifs. il fait partie des 56 000 Britanniques atteints de la COVID-19.

ARTS & SPECTACLES

- Le comédien Ghislain Tremblay a succombé à la COVID-19. Il était 68 ans.

- Le Piknic Électronik reporte l’ouverture de la saison 2020, prévue pour le 17 mai, en raison de la pandémie de COVID-19

FÉE DES DENTS ET CONGÉ DE PÂQUES

- Fée des dents: la mère de la petite Raphaëlle est surprise et ravie que le premier ministre Francois Legault ait répondu directement à sa fille.

- Le premier ministre François Legault a rappelé aux citoyens de rester à la maison en fin de semaine pendant le long congé de Pâques dans une vidéo publiée sur Twitter. Il s'est aussi adressé aux enfants qui se demandent s'ils auront leur chocolat de Pâques.