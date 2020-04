CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce samedi 11 avril

- On dénombre 48 nouveaux décès, pour un total de 289 morts liés à la COVID-19 au Québec. La province compte 12 292 cas confirmés, une augmentation quotidienne de 615. 778 personnes sont hospitalisées, dont 211 aux soins intensifs.

- Le premier ministre François Legault annule sa journée de congé pour diriger la mise à jour quotidienne du gouvernement, en raison de la situation au CHSLD Herron, à Dorval. Une enquête policière a été ouverte puisque 31 des 150 résidents de ce CHSLD privé sont décédés depuis le 13 mars. Au moins cinq de ces décès sont liés à la COVID-19.

- François Legault a aussi tenu à rassurer les parents concernant une éventuelle réouverture des écoles. Différents scénarios sont à l'étude, mais rien n'a encore été décidé.

« La journée qu'on va rouvrir les écoles, c'est parce que j'aurais été prêt à envoyer mes propres enfants. Il n'est pas question de faire aucun compromis. (...) Il va y avoir un seul critère et c'est la santé» - François Legault, premier ministre du Québec

- Une pétition réclamant la fermeture des garderies et des écoles jusqu'en septembre a déjà amassé plus de 150 000 signatures.

- Le Québec a des difficultés d'approvisionnement avec une vingtaine de médicaments, notamment des sédatifs. Le premier ministre Legault estime en avoir assez pour environ une semaine et est en discussion avec le fédéral et d'autres provinces.

- Au Canada, 22 559 patients souffrent de la COVID-19 et 600 personnes sont décédées.

- Le gouvernement Trudeau a conclu une entente avec les partis d'opposition pour que le projet de loi sur la subvention salariale aux entreprises soit entériné. L'adoption de cette mesure, estimée à 73 milliards $, devrait donc se faire assez rapidement, à la Chambre des Communes qui siège exceptionnellement aujourd'hui.

- Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, affirme que 159 travailleurs mexicains,en route vers le Québec, n'ont pas été testés pour la COVID-19. Ces travailleurs ne seraient pas testés, ni mis en quarantaine à leur arrivée à Montréal, avant d'être pris en charge par une entité privée qui les enverra dans différentes régions du Québec. M. Blanchet demande au gouvernement canadien d'intervenir dans le dossier.

- Air Canada reconfigure trois de ses avions Boeing 777 pour transporter plus de fournitures médicales au pays. Le transporteur retire les 422 sièges de la cabine pour doubler la capacité de chaque vol. Un appareil est déjà en service et les deux autres le seront sous peu.

SANTÉ

- Le Conseil pour la protection des malades réclame une enquête du coroner pour faire la lumière sur les décès survenus dans les CHSLD depuis le 1er mars, selon Radio-Canada.

- Les opérations semi-urgentes reprennent tranquillement dans les hôpitaux du Québec puisque la situation du coronavirus semble sous contrôle. 12,6% des interventions réalisées en temps normal ont été effectuées la semaine dernière, selon la Presse.

JUDICIAIRE

- La police de Longueuil, en Montérégie, ajoute sept policiers à motos pour seconder les 25 agents dédiés aux appels reliés à la COVID-19. Des véhicules tout-terrain vont également patrouiller dans les parcs durant la fin de semaine de Pâques et rappeler les mesures de distanciation à l'aide d'un porte-voix.

- -Huit jeunes adultes de Saguenay ont reçu des constats d'infraction pour avoir tenu des rassemblements, vendredi après-midi, à Jonquiète et Chicoutimi. Les individus dans la vingtaine devront débourser 1546$ chacun.

INTERNATIONAL

- Plus de 103 000 personnes sont décédées de la COVID-19 et 1,7 million de patients sont infectés à travers le monde, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins. 18 860 décès sont enregistrés aux États-Unis, ce qui en fait désormais le pays le plus touché par la pandémie devant l'Italie.

- Les écoles publiques de New York resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire. Cette mesure touche 1,1 million d'enfants. Plus de 5800 personnes sont décédées du coronavirus à New York, l'épicentre de la pandémie aux États-Unis.

SPORTS

- L'annulation des événements sportifs jusqu'au 31 août, annoncé par Québec vendredi, ne concerne par les ligues sportives professionnelles, ni le sport amateur. L'Impact et les Alouettes de Montréal pourraient tenir leur saison à condition de respecter les règles de la santé publique pour éviter la propagation du coronavirus.

- Le volet montréalais de la Coupe Rogers sera toutefois reporté. Une annonce de Tennis Canada devrait avoir lieu en fin de semaine.