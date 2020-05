CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce samedi 16 mai PM

BILAN

- 82 Québécois sont décédés de la COVID-19 ces dernières 24h selon la mise à jour des autorités pour un total de 3 483. On compte maintenant 42 183 confirmés, en hausse de 763. 1 763 personnes sont hospitalisées et 179 patients sont aux soins intensifs.

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décèshttps://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/I7hSCOgTf4 — Santé Québec (@sante_qc) May 16, 2020

- Justin Trudeau débloque une aide financière de 350 millions de dollars pour aider les organismes communautaires. Le fonds d'aide sera disponible dès mardi.

Le premier ministre a aussi rappelé que les allocations familiales augmenteront de 300$ pour chaque enfant dès mercredi. L'aide sera à nouveau bonifiée en raison de la hausse du coût de la vie en juillet.

La Croix-Rouge recevra 100 millions de dollars pour lutter contre la COVID-19 et les feux de forêt.

Le bilan canadien est de 5 664 décès, 75 004 cas et 37 287 personnes rétablies.

Le premier ministre ne tiendra pas de point de presse demain et lundi. Il ira rejoindre sa femme ses 3 enfants à sa résidence du du lac Mousseau, en Outaouais.

SANTÉ

- Le gouvernement du Québec lance une adresse courriel pour permettre aux travailleurs de la santé de rapporter leurs observations en ce temps de pandémie. Il est possible d'écrire en toute confidentialité à l'adresse: onvousecoute@msss.gouv.qc.ca La ministre de la Santé Danielle McCann rappelle qu'il est interdit au personnel soignant de passer d'une zone chaude à une zaude froide pour protéger les patients.

Nous mettons en place un mécanisme pour permettre aux travailleurs du réseau, autant les travailleurs syndiqués que les gestionnaires, de s’exprimer sur ce qui se passe sur le terrain en toute confidentialité. onvousecoute@msss.gouv.qc.ca https://t.co/kI7DAQ1v45 — Danielle McCann (@MinistreMcCann) May 16, 2020

Les infirmières, médecins et préposés des hôpitaux du Grand Montréal sont maintenant obligés de porter masque et visière, même en zone froide. Ça concerne les centres hospitaliers de Montréal, Laval, la Montérégie, Lanaudière et les Laurentides selon une directive interne obtenue par Radio-Canada. La règle ne s'applique pas aux CHSLD pour l'instant. 5 000 travailleurs de la santé ont contracté la COVID-19 dans le Grand Montréal.



- Les hôpitaux du Grand Montréal pourraient déborder si la pandémie de COVID-19 prend de l'ampleur selon une étude de l'Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. La marge de manoeuvre est beaucoup plus importante dans les autres régions du Québec. Le taux de propagation de la COVID-19 serait inférieur à 1 selon cette même étude ce qui porte à croire que l'épidémie s'essouffle.

- Québec Solidaire demande au gouvernement Legault de rembourser l'achat d'un vélo jusqu'à 500 $ pour toute personne avec un revenu de moins de 50 000 $. Le parti politique veut aider les citoyens à profiter de l'été malgré le confinement. Il demande également des investissements de 100 millions de dollars pour le développement de pistes cyclables et zones piétonnes.

- Québec va donner 1 million de masques à la Ville de Montréal pour protéger les citoyens de la pandémie. 6 millions de dollars seront aussi débloqués pour permettre à tous les transports en commun du Grand Montréal de fournir des masques à leurs usagers.

- Le premier ministre François Legault lance un appel aux jeunes pour qu'ils fassent carrière en santé. Le Québec a besoin plus que jamais de personnel dans ses CHSLD. Sans la nommer spécifiquement, il a notamment parlé de la profession de préposé aux bénéficiaires.

- 4 militaires envoyés en renfort dans les CHSLD du Grand Montréal ont été infectés par le coronavirus. Un cinquième déployé en Ontario l'est également.

ÉCONOMIE

- Air Canada licenciera environ 20 000 employés pour traverser la pandémie de coronavirus. Ça représente plus de 50% de son personnel. La crise force la compagnie à réduire ses vols de 95%.

- Québec débloque une somme record de 3,2 milliards pour effectuer 2 000 chantiers en accéléré pendant le confinement. Ça inclut la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à Montréal, le troisième lien à Québec et l'autoroute 50 en Outaouais. Le déficit d'entretien des infrastructures routières est évalué à plus de 16 milliards de dollars sur l'ensemble du Québec.

- Une pétition circule pour la réouverture des restaurants, bars et terrasses à compter du 1er juin. L'Union des tenanciers de bars du Québec croit qu'une réouverture rapide est fondamentale pour la survie de l'industrie. Elle est prête à respecter toutes les règles de distanciation sociale. Plus de 8 500 personnes ont signé le document en 5 jours.

- Les étudiants peuvent faire leur demande pour la Prestation canadienne d'urgence dès maintenant. Ils recevront 1250$ par mois et jusqu'à 2000$ s'ils ont un handicap ou une personne à charge.

GRAND MONTRÉAL

- Montréal ajoute plus de 300 km de voies temporaires pour permettre aux piétons et cyclistes de se déplacer de façon sécuritaire en respectant la distanciation sociale.

- Plusieurs hôpitaux de la Montérégie luttent toujours contre des éclosions de COVID-19. On comptait 65 personnes atteintes à l'Hôpital Pierre-Boucher à l'extérieur de la zone chaude, jeudi, dont 30 travailleurs de la santé. 69 patients ont été infectés en zone froide à l'Hôpital Charles-Le Moyne. 6 employés et 7 patients de l'Hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu ont aussi été testés positifs à la COVID-19, tout comme 11 usagers et 13 employés à l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe.

- La baisse de popularité du gouvernement Legault se confirme dans un nouveau sondage CROP-La Presse publié ce matin. 36% des Québécois se disent très satisfaits de sa gestion de la pandémie. Il recevait un score de 65% à la même question à la fin mars.

- Le soccer de division 1 a repris en Allemagne, ce matin, au grand plaisir des amateurs de ballon rond. Les matchs sont présentés dans des stades vides. La Bundesliga est la première ligue d'Europe à reprendre ses activités.

