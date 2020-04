CORONAVIRUS : Ce que vous devez savoir ce samedi 18 avril PM

- À moins d'une urgence, il n'y a plus de point de presse du premier ministre François Legault, du Directeur de la santé publique, Dr Horacio Arruda et de la ministre Danielle McCann la fin de semaine.

- Des employés de Revenu Québec et Hydro-Québec aident les fonctionnaires dans le traitement des 52 000 candidatures reçues sur le site web Je contribue! . 6773 personnes ont été embauchées et 4676 d'entre elles sont déjà déployées dans le réseau de la santé.

- Le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif et l'astronaute David Saint-Jacques seront en vedette dans de nouvelles publicités d'Ottawa pour inciter les citoyens à suivre les consignes de sécurité et d'hygiène.

INTERNATIONAL

- On compte plus de 2,2 millions cas de coronavirus à travers le monde selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Les États-Unis demeurent le pays le plus touché par la pandémie avec plus de 710 000 citoyens infectés et 37 000 morts. Malgré tout, la ville de Jacksonville, en Floride, a décidé de rouvrir ses plages et ses parcs.

