CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce samedi 2 mai

SANTÉ

- La COVID-19 a fait 114 nouveaux décès au Québec pour un total de 2136. Le dernier décompte fait état de 29 656 cas confirmés de coronavirus, soit une augmentation de 1008 par rapport à vendredi. 1738 personnes sont hospitalisées (+22), dont 222 sont aux soins intensifs (+4).

- Le plus gros avion du monde a atterri vendredi soir, à l'aéroport de Mirabel, en provenance de Chine. L'Antonov 225, nolisé par le gouvernement du Québec, a livré plusieurs tonnes de matériel médical de protection contre le coronavirus. Il s'agit de la cargaison la plus importante destinée au Canada depuis le début de la pandémie. Des centaines de curieux se sont déplacés pour apercevoir le mastodonte sur la piste.

L'avion géant, Antonov 225, transportant du matériel d'urgence pour le réseau de la santé du Québec est arrivé à #Mirabel ce soir rempli de blouses de protection. Une réussite logistique exceptionnelle. Merci entre autres aux employés du Québec en Chine. @MRIF_Quebec pic.twitter.com/8VIje59VdB — Jean-François Lépine (@JFrancoisLepine) May 2, 2020

DÉCONFINEMENT

- Les parents qui ne renverront pas leur enfant en garderie devront payer des frais pour conserver leur place jusqu'au 1er septembre, contrairement à ce qui a été annoncé lundi.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, précise sur Facebook que les parents devront recommencer à payer lorsque le réseau de service de garde sera en mesure d'accueillir 100% des enfants. Cette annonce est prévue pour ce printemps ou encore durant l'été. Le taux d'occupation maximal des garderies sera de 30% lors de la réouverture progressive qui doit débuter le 11 mai.

- Le Parti libéral du Québec continue de réclamer le report du déconfinement à Montréal. Le PLQ estime que la métropole ne répond pas aux six critères de l'Organisation mondiale de la Santé pour autoriser le déconfinement de la population. Lors d'un débat virtuel de l'Assemblée nationale, la ministre de la Santé a admis qu'il y avait un bémol concernant Montréal.

« Pour le reste du Québec, je pense qu'on est prêt. Pour la grande région de Montréal, on ne l'est pas pour le moment.» - Danielle McCann, ministre de la Santé

- Québec veut autoriser les magasins dans les centres commerciaux à se servir de la porte d'accès à l'arrière pour faire entrer des clients, mais la santé publique n'a pas encore donné son aval. Vendredi, en fin d'après-midi, le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon a tweeté que l'analyse de ce scénario est toujours en cours.

ÉCONOMIE

- Loto-Québec reprend la vente de loteries en magasins dès lundi le 4 mai. Les casinos et salons de jeux demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre.

- Près de 700 travailleurs de l'aéronautique perdront leur emploi, au Québec, dans les prochains jours. Airbus Canada, procèdera à 350 mises à pied temporaires à son usine de Mirabel dès lundi. Pratt & Whitney Canada remerciera 343 employés le 22 mai. Les carnets de commandes sont dégarnis alors que l'industrie aérienne est frappée de plein fouet par la crise de la COVID-19.

- Le Cirque du Soleil croit que Québecor tente de nuire à sa relance pour ensuite l'acheter à moindre coût, selon la Presse. Les activités du Cirque sont pratiquement toutes annulées en raison de la pandémie. Les principaux actionnaires injecteront 50 millions $ supplémentaires, ce qui inclut 10 millions $ de la Caisse de dépôt et placement.

- La Laiterie de Coaticook transforme son «foodtruck» en comptoir de service à l'auto pour son bar laitier. Les premiers clients seront servis lundi prochain.

INTERNATIONAL

- À travers le monde, on dénombre 239 000 décès de la COVID-19 et plus de 3,3 millions de personnes ont contracté la maladie, selon le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

-Le repêchage de la LNH pourrait devancer le repêchage au début du mois de juin.

- La NFL croit qu'elle débutera sa saison en septembre tel que prévu.