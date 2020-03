CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce samedi 21 mars PM

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR EN TEMPS RÉEL - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS !

- La COVID-19 fait 4 morts de plus au Québec pour un total de 5. Ces 4 victimes habitaient la même résidence pour personnes âgées que la première victime québécoise, Mariette Tremblay, de Lavaltrie dans Lanaudière. On dénombre maintenant 181 cas de coronavirus en sol québécois.

"Ça vient nous rappeler la force du virus. Si y'en a encore qui pensait que c'était pas sérieux, on a la preuve du contraire" - François Legault

- Pour l'instant, il n'est pas question d'interdire les déplacements. Toutefois, le Directeur de la Santé publique, Dr Horacio Arruda invite fortement les Québécois(es) à respecter les recommandations du gouvernement pour contenir la pandémie.

"C'est une question de respect. Les droits de l'individu s'arrêtent là où l'impact à la communauté est très élevé" - Dr Horacio Arruda

Voyez notre nouvelle carte interactive pour savoir combien de cas il y a dans votre région :

- Québec prévoit 18 000 cas de coronavirus d'ici un mois selon une projection du ministère de la Santé obtenue par La Presse.

- Le PM Justin Trudeau recommande aux Canadiens d'éviter de voyager entre les différentes régions du Canada et de limiter leurs déplacements au minimum. Les voyages non-essentiels vers les régions nordiques du Canada sont interdits. Ottawa fait aussi tout en son pouvoir pour déployer des vols commerciaux à taux raisonnable pour rapatrier les Canadiens coincés à l'étranger. Tous les voyageurs doivent s'inscrire sur le site d'Affaires mondiales Canada pour avoir de l'aide.

- La frontière entre le Canada et les États-Unis est fermée aux touristes depuis minuit. Les migrants ne peuvent plus entrer au Canada par le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-Lacolle.

- À Québec, la police est intervenue pour arrêter une femme atteinte de la COVID-19 qui refusait de s'isoler à la maison. Elle reçoit présentement des soins à l'Institut universitaire de santé mentale de Québec.

- Un autre adolescent a été confirmé comme étant atteint du coronavirus, cette fois à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme, à Saint-Hyacinthe, en Montérégie. Les parents et le personnel ont tous reçu une lettre les en avisant.

- La Sûreté du Québec effectuera des patrouilles préventives dans plusieurs municipalités pour sécuriser les citoyens sur la pandémie. On ne parle pas de répression sur les consignes d'isolement pour l'instant.

- Des Canadiens coincés au Maroc pourront rentrer à la maison aujourd'hui. Un avion de 450 places s'envolera sous peu de Casablanca vers Montréal. Environ 5 000 Canadiens coincés au Pérou et au Mexique demandent l'aide d'Ottawa pour rentrer au pays.

- À l'échelle mondiale, plus de 274 000 personnes ont contracté la COVID-19 alors que l’on compte plus de 11 000 décès. La Chine, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis font partie des pays les plus touchés.

- Starbucks ferme la plupart de ses cafés partout au Canada pour lutter contre la COVID-19. Le service à l'auto sera fonctionnel dans certains établissements à proximité des hôpitaux.

- La SAQ s'excuse d'avoir demandé des pièces d'identité à des aînés dans certaines succursales. Des personnes de 70 ans et plus se sont vu refuser de l'alcool parce qu'elles sont à risque pour le coronavirus.