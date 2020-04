CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce samedi 25 avril

- On compte 106 nouveaux décès pour un total de 1446 morts liés à la COVID-19 au Québec. 23 267 personnes (+651) ont maintenant contracté le virus. 1509 patients sont hospitalisés (+49) , dont 217 au soins intensifs (-10). 5057 personnes sont guéries.

- Il n'existe aucune preuve que les personnes déclarée positives au nouveau coronavirus soient immunisées, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS estime que la délivrance de passeports immunitaires risque de favoriser la propagation continue de la COVID-19. Pour permettre le déconfinement, des gouvernements ont émis l’idée de délivrer des documents attestant l’immunité sur la base de tests révélant la présence d’anticorps dans le sang.

- Justin Trudeau s'est entretenu avec les premiers ministres des provinces et territoires. L'économie canadienne sera relancée de façon sécuritaire et en se basant sur la science.

« La prochaine phase sera cruciale. Si nous ne mettons pas les bonnes mesures en place, on pourrait perdre tous les progrès qui ont été réalisés jusqu'à présent. (...) Tous les plans faits par les provinces sont basés sur la protection des Canadiens pour empêcher que la COVID-19 ne se propage encore plus. Personne ne se base sur l'immunité comme une mesure qui fait partie de la marche à suivre dans les prochains mois. » - Justin Trudeau, premier ministre du Canada.

- M. Trudeau a rectifié le tir sur les CHSLD en affirmant que le fédéral n’a « aucune intention » de s'immiscer dans le champ de compétence provinciale en matière de santé. Le premier ministre s'accorde une journée de congé dimanche.

- L'hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal doit transférer certains de ses services dans d'autres établissements en raison de plusieurs éclosions de coronavirus. Les hôpitaux Fleury et Jean-Talon seront mis à contribution dès cette fin de semaine. Tous les employés de l'hôpital du Sacré-Coeur seront testés pour la COVID-19.

- Un IGA de Lévis doit fermer ses portes temporairement puisque 19 de ses employés ont contracté le coronavirus.

- Les employés du CHU de Québec qui sont allés aider dans un CHSLD de Laval seront de retour dans la Capitale lundi et n'auront pas à respecter une quarantaine préventive. La CSN, qui représente la quinzaine d'employés, déplore que ses membres ne soient même pas soumis à un test de dépistage du coronavirus, selon Radio-Canada. Le CHU de Québec assure que toutes les mesures seront prises pour assurer la santé du public et des travailleurs.

- Un million de masques importés de la Chine par le fédéral, qui ne respectaient pas les normes de qualité de l'Agence de la santé publique du Canada, ne seront donc pas distribués aux provinces. Ottawa n'est pas surpris de la situation, compte tenu de la forte demande mondiale pour les équipements médicaux. Dix avions remplis d'équipement en provenance de la Chine ont atterri au Canada depuis le début de la crise, dont six dans la dernière semaine.

- Sept Québécois sur dix sont prêts à adopter le port du masque, selon un sondage express Léger-Le Journal. Toutefois, seulement 40% des répondants estiment que le masque peut les protéger du coronavirus. Les femmes, les personnes de 55 ans et plus et les Montréalais sont plus enclins à porter un couvre-visage.

ÉCONOMIE

- Ottawa investit 62,5 millions $ pour aider les transformateurs de produits de la mer. Ces fonds pourront servir à acheter de l'équipement de protection et des frigos supplémentaires pour entreposer les produits.

- 6,8 millions de personnes profitent de la Prestation canadienne d'urgence. C'est plus du tiers des Canadiens qui travaillaient avant le début de la crise en février. 300 000 autres demandes sont en attente d'approbation. Jusqu'à maintenant, le programme d'aide a coûté 22,4 milliards $ sur les 24 milliards $ budgétés par le fédéral pour les 4 mois prévus de prestations.

- Environ 1,4 million de Québécois ne travaillent pas présentement en raison de la crise de la COVID-19.

- Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, croit que la relance de la province passera principalement par la construction et le secteur manufacturier. Selon lui, le Québec pourrait renouer avec un PIM semblable à celui avant la pandémie, dès les premiers trimestres de 2021. L'opposition libérale estime que le gouvernement fait preuve d'un optimisme exagéré.

- Les restaurants Subway rouvrent une cinquantaine de restaurants pour servir les clients au comptoir.

- Bonne nouvelle pour ceux qui envisagent de refaire paver leur entrée cet été! La baisse des prix du pétrole influencera le prix du bitume, une composante de l'asphalte dans les prochains mois. Les entreprises ont déjà fait des réserves de bitume pour le printemps, mais le prix risque de baisser lorsqu'elles se réapprovisionneront, selon le Droit.

FRAUDE

- Hydro-Québec met en garde ses clients contre une nouvelle vague d'appels frauduleux. Une personne qui prétend travailler pour la société d’État demande à son interlocuteur de payer sa facture immédiatement, sans quoi le service d’électricité sera coupé. La manœuvre vise à obtenir des informations personnelles des victimes. Hydro rappelle que les interruptions de services pour non-paiement sont suspendues en raison de la pandémie.

Attention aux #fraudes téléphoniques ! Des fraudeurs menaceraient présentement d'interrompre le service de nos clients afin de leur soutirer de l'argent.



Or, nous n'effectuons aucune interruption jusqu'à nouvel ordre en raison de la COVID-19.



👉 https://t.co/0Eibl54VAd pic.twitter.com/OX55LkGu4W — Hydro-Québec (@client_hydro) April 24, 2020

INTERNATIONAL

- 2,8 millions de personnes souffrent de la COVID-19 à travers le monde et plus de 197 000 en sont décédées, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Aux États-Unis, l'État du Maryland a dû publier une alerte d'urgence vendredi à la suite d'une centaine d'appels concernant la consommation de désinfectant pour combattre le coronavirus. Cette hypothèse soulevée par le président Donald Trump a suscité de nombreuses réactions.

- Au moins 148 membres d'équipage d'un navire de croisière, amarré au Japon, sont atteints de la COVID-19. Aucun passager ne se trouve à bord du paquebot italien qui est au port de Nagasaki depuis janvier pour effectuer des réparations.

ARTS & SPECTACLES

- Le chanteur Éric Lapointe dévoile une nouvelle chanson composée en confinement.

- Le spectacle Stronger Together, Tous ensemble sera diffusé dimanche à 18h30 sur VRAK.

ÇA M'INTÉRESSE!

- L'ex patineuse artistique, Joannie Rochette, est maintenant diplômée en médecine et prête à aider dans les CHSLD.

- Vous avez déjà cuisiné du pain et des bagels? Essayez maintenant les tortillas maison!

- L'équipe de Look du jour vous suggère une bonne façon de prendre soin de vous tout en encourageant des entreprises d'ici.

- Une entreprise italienne propose des sièges d'avions anti-virus.