CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce samedi 28 mars pm

- La Covid-19 a fait 4 nouvelles victimes au Québec, pour un total de 22 décès. Le Québec compte maintenant 2498 cas de coronavirus, soit 477 de plus qu'hier. 164 personnes sont hospitalisées, dont 57 aux soins intensifs. 6 757 personnes sont sous investigation. Une bonne nouvelle : 43 589 patients ont reçu un résultat négatif.

- Québec va contrôler les déplacements dans 8 régions éloignées du Québec considérées comme « plus vulnérables », soit le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et les îles de la Madeleine, le Nunavik et les terres cries de la Baie-James. Des policiers contrôleront les allées et venues dans ces secteurs à partir de 16h aujourd'hui. Ceux dont les déplacements ne sont pas essentiels seront refoulés.

«Tout ce qui se rapporte aux services essentiels, à la santé et à l'humanitaire va être considéré comme des déplacements essentiels et va être autorisé.» -La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault

- Le Canada compte 4760 cas de COVID-19 et 56 décès.

- Les Canadiens qui ont des symptômes de la covid-19 ne pourront plus se déplacer en avion ou en train à l'intérieur du Canada, dès lundi midi. Les déplacements en autobus ne sont pas visés par la mesure annoncée en fin d'avant-midi par le PM Justin Trudeau, car les entreprises ne sont pas sous juridiction fédérale.

- Québec interdit désormais la location de chalets. La mesure du gouvernement Legault est en vigueur depuis minuit. Seuls les hôtels et campings désignés pour accueillir les snowbirds peuvent rester ouverts.

- Les snowbirds sont dans la mire de la Sûreté du Québec, ce week-end. Les policiers tiennent des contrôles routiers près de la frontière américaine. Des agents seront notamment postés près des villes de St-Bernard de Lacolle, Stanstead et St-Armand, en Montérégie. L'objectif est de sensibiliser les voyageurs qui rentrent au Québec de se mettre en isolement obligatoire pendant 14 jours dès leur arrivée à la maison.

Des contrôles routiers seront mis en place à différents endroits stratégique près des frontières au cours de la journée de samedi et dimanche, plus spécifiquement près des villes de St-Bernard de Lacolle, Stanstead et St-Armand. pic.twitter.com/xqjc4YQNZT — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) March 28, 2020

- Montréal et l'Estrie sont les deux régions les plus affectées. Le premier ministre François Legault demande aux citoyens de ne pas s'y rendre, si ce n'est pas nécessaire.

- Montréal est en état d'urgence depuis vendredi après-midi. Rassurez-vous, la ville n'est pas en quarantaine pour autant. L'état d'urgence permet plutôt à la ville de se doter de plus de pouvoirs pour combattre la pandémie de coronavirus, permettant notamment d'ouvrir des sites pour accueillir et loger les sans-abri.

- Le Port de Montréal a suspendu certaines de ses activités, après qu'un premier débardeur ait été déclaré positif à la COVID-19. Le quart de travail d'hier soir et de la nuit dernière ont dû être annulés. Une firme spécialisée désinfecte présentement toute la machinerie et les aires communes.

- Un chauffeur d'autobus de la STM a été testé positif à la COVID-19. L'employé est basé au Centre de transport LaSalle. Sa dernière journée de travail était le 20 mars dernier. Il est en isolement. Les autobus dans lesquels le chauffeur a travaillé ont été désinfectés.

- Une nouvelle clinique de dépistage à l'auto sera accessible dès demain, à Montréal. Elle se trouvera dans le secteur de Côte-Saint-Luc, dans le stationnement du CLSC René-Cassin sur le boulevard Cavendish. Côte-Saint-Luc fait partie des secteurs chauds de la métropole où l'on compte de nombreux cas de coronavirus.

- 6750 chirurgies ont été reportées dans les hôpitaux du Québec depuis une semaine, selon La Presse. Ça représente 75 % des interventions qui se font en moyenne en une semaine. L'objectif est de réduire les hospitalisations et faire de la place pour les patients infectés par la COVID-19.

- Les détenus qui arrivent dans les centres de détention de la province sont automatiquement envoyés en isolement pour 14 jours en réponse à la pandémie. Les comparutions se font par conférence téléphonique depuis jeudi après-midi.Un premier prisonnier a été testé positif cette semaine à la COVID-19 à Sherbrooke.

- Un pompier de la Ville de Trois-Rivières est atteint de la COVID-19. La Ville a fermé temporairement deux casernes, le temps qu'elles soient désinfectées.