CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce samedi 9 mai

- Un déconfinement dans le Grand Montréal pourrait faire augmenter de façon significative le nombre de décès quotidiens dus au coronavirus, selon les dernières projections de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). En moyenne, 150 décès pourraient être enregistrés en juillet, excluant les morts en CHLSD. 10 000 nouveaux cas par jour pourraient être dénombrés dès le mois de juin. Ailleurs au Québec, la croissance des hospitalisations et décès serait relativement faible, à la suite des mesures de déconfinement.

La COVID-19 a fait 61 nouveaux décès au Québec, pour un total de 2786 . On compte maintenant 36 986 (+836) cas de coronavirus. 1835 ( +8 ) personnes sont hospitalisées, dont 205 aux soins intensifs ( -2 ). 9268 personnes sont maintenant guéries, selon le dernier bilan de l'INSPQ.

- Justin Trudeau s'inquiète de la situation à Montréal. Il rappelle que la relance économique ne doit pas se faire au détriment de la santé des citoyens.

« Je suis très inquiet pour les citoyens de Montréal (...) Oui, il faut reprendre l'économie de façon graduelle et progressive, mais ça doit être fait de façon à garder les gens en sécurité, d'abord et avant tout. » - Justin Trudeau, premier ministre du Canada

- Québec pourrait annoncer la semaine prochaine à quel moment pourront rouvrir plusieurs commerces dont les salons de coiffure et d'esthétique, les dentistes et les musées. Le ministre du Travail Jean Boulet veut donner un avis préalable aux entreprises, en accord avec la Santé publique, selon le Nouvelliste.

- Plus de 7500 personnes ont signé une pétition pour le maintien des barrages routiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les points de contrôle doivent être levés lundi, mais les signataires aimeraient qu'ils soient maintenus au moins jusqu'à la fin juin. Ils veulent éviter «un exode des grands centres» qui pourrait provoquer une deuxième vague de coronavirus. D'autres pétitions du même genre circulent ailleurs au Québec, notamment dans le Bas-Saint-Laurent.

- Les trois quarts des chantiers de construction résidentiels, visités par des inspecteurs depuis leur réouverture, étaient conformes aux normes sanitaires. L'ensemble des chantiers du Québec reprendront leurs activités lundi prochain.

- Les proches aidants qui retourneront aider dans les CHSLD, à compter de lundi, n'auront finalement pas à passer un test de dépistage de la COVID-19. Ils devront toutefois porter un équipement de protection en tout temps.

SANTÉ

- Ottawa suspend la distribution de masques N95 d'un fournisseur montréalais. Au moins 8 des 11 millions de masques fabriqués en Chine ne respectent pas les normes du fédéral. Aucun de ces masques n'a été distribué à des fins médicales.

ÉCONOMIE

- La saison de la pêche au homard a débuté samedi matin, en Gaspésie. Les pêcheurs se sont dotés de masques et de désinfectants, mais ils sont inquiets de ne pas pouvoir respecter la distanciation sociale à bord de leurs bateaux.

INTERNATIONAL

- La Chine admet que la COVID-19 a révélé des failles dans son système de santé et de prévention des maladies infectieuses. Les États-Unis reprochent à Pékin d’avoir dissimulé des informations et d’avoir mal géré la crise.

- Plus de 275 000 personnes ont succombé à la COVID-19, à travers le monde, et le nombre de cas confirmés frôle les 4 millions, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

ARTS & SPECTACLES

- L'illusionniste américain Roy Horn, du célèbre duo «Siegfried and Roy», est mort vendredi à l'âge de 75 ans, de complications liées au coronavirus. Le duo «Siegfried and Roy» a fait courir les foules pendant de nombreuses années avec leurs spectacles incluant cascades et animaux sauvages. En 2003, Roy Horn avait été grièvement blessé durant un spectacle, lorsqu'un tigre blanc l'a attaqué.

SPORTS

- Basketball: la saison de la NBA pourrait reprendre dans une ou deux villes, selon le commissaire Adam Silver.

- Arts martiaux mixtes: un combattant de l'UFC déclaré positif à la veille d'un gala en Floride.