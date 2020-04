CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce vendredi 10 avril PM

- Il n'y aura plus de transferts de patients des hôpitaux vers les CHSLD. Le gouvernement Legault veut éviter de jeter des personnes dans la gueule du loup puisqu'il y a plusieurs éclosions dans les résidences pour aînés, selon Radio-Canada.

- La compagnie montréalaise Laurent Pharma testera une nouvelle molécule pour lutter contre le coronavirus, selon LaPresse. La cie recherche 200 patients pour essayer la fenrétinide qui a des effets antiviraux et anti-inflammatoires. Le médicament subit déjà une batterie de tests auprès de patients atteints de fibrose kystique.

- Si vous avez été au Costco de Vaudreuil-Dorion entre le 31 mars et le 3 avril vous devez vous mettre en quarantaine pour une durée de 14 jours. Deux employés du magasin ont été déclarés positifs à la COVID-19 et la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite prévenir une éclosion.

- L'hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne pourrait être agrandi sans appel d'offres en raison de la pandémie. Il s'agit d'un projet de 10 M$.

- Les hôpitaux de Québec s'équipent de morgues temporaires pour faire face à la pandémie

ÉCONOMIE

- Près de 70 000 entreprises canadiennes ont soumis une demande au programme de prêts garantis pouvant atteindre 40 000 $ qui est disponible depuis hier. Pour y avoir droit, les PME doivent démontrer qu'elles ont versé un total de 50 000 $ à 1 million de dollars en salaires en 2019.

- 3,08 millions de Canadiens ont fait une demande de Prestation canadienne d'urgence, cette semaine.

- En contexte de pandémie, l'Union des producteurs agricoles lance la campagne «Mangeons local plus que jamais!». Par cette campagne, on souhaite faire découvrir la diversité des produits d'ici et faire participer concrètement les gens à l'économie du Québec.

POLITIQUE

- Des élus des différents partis politiques siégeront en nombre réduit demain au Parlement d'Ottawa pour voter sur le plan d'urgence sur la COVID-19.

SANTÉ

- Le confinement dû à la pandémie de coronavirus commence à peser sur le moral de tous, et surtout celui des jeunes. Plus d'un Canadien sur 2 souffrent de solitude, selon un sondage Ipsos réalisé pour Global News. Les jeunes de 18 à 34 ans vivent plus durement cette période d'isolement. 68 % d'entre eux affirment se sentir seuls.

- Statistique Canada vous invite à remplir un court sondage en ligne sur les impacts de la pandémie sur la santé physique et mentale des Canadiens. Plus de 150 000 personnes ont déjà complété le questionnaire de 5 minutes.

- Bauer va fournir des bâtons de hockey aux restaurants Harvey’s. Les préposés du service à l’auto vont fixer les terminaux pour cartes de débit et crédit au bout des bâtons. Ce partenariat plutôt inusité permettera de maintenir une distance d’au moins 2 mètres avec les clients.

JUSTICE

- Une septuagénaire de Saint-Roch-de-l'Achigan dans Lanaudière sera accusée pour avoir faussement fait croire à un employé de la SAQ qu'elle était atteinte de la COVID-19, le 24 mars dernier à la succursale de la rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides.

INTERNATIONAL

- 1.6 millions de personnes à travers le monde sont atteintes de la COVID-19 selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Les États-Unis compte désormais 466 300 cas de coronavirus et près de 17 000 morts. Des corps non-réclamés sont enfouis dans une fosse commune à New York.

ARTS & SPECTACLES

- L'Orchestre symphonique de Longueuil honore les travailleurs essentiels - Avez-vous une demande spéciale ?