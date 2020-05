CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce vendredi 15 mai PM

BILAN

La COVID-19 a fait 50 nouveaux morts au Québec, c’est le nombre le moins élevé depuis le 13 avril. Le total est désormais de 3401. On compte maintenant 41 420 cas de coronavirus, c'est 696 de plus qu'hier. 1822 personnes sont hospitalisées, dont 191 aux soins intensifs. Au moins 11 000 personnes sont rétablies.

SANTÉ

- François Legault était à Montréal pour une deuxième journée consécutive. Le premier ministre annonce qu'il va donner 1 million de masques à la Ville de Montréal et octroyer 6 millions de dollars à l'ensemble des sociétés de transport de la CMM.

- Le premier ministre lance un appel aux jeunes pour qu'ils fassent carrière en santé. Le Québec a besoin plus que jamais de personnel dans ses CHSLD. Sans la nommer spécifiquement, il a notamment parlé de la profession de préposé aux bénéficiaires.

- François Legault a rencontré les dirigeants des CISSS et CIUSSS qui lui ont fait part de plusieurs problèmes qui pourraient expliquer pourquoi la situation a dégénéré dans les CHSLD. Le PM a notamment appris que des postes de prévention des infections ont été supprimés avant la pandémie pour des raisons budgétaires et que certains CHSLD n'ont pas de patron.

ÉDUCATION

- Les écoles primaires du grand Montréal ont beau être fermées jusqu'en septembre, l'année scolaire n'est pas terminée pour autant. C'est ce que martèle le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge. Il s'attend à ce que les enseignants assurent l'encadrement constant des élèves durant les cinq dernières semaines du calendrier scolaire.

- Le retour en classes se passe bien dans les écoles de Drummondville.

CHSLD

- 4 militaires envoyés en renfort dans les CHSLD du Grand Montréal ont été infectés par le coronavirus. Un cinquième déployé en Ontario l'est également.

- Quelques jours après une fête extérieure, 16 patients et employés du CHSLD de l'Hôpital général de Québec sont maintenant atteints de la COVID-19. La direction croit qu'il serait imprudent de faire un lien entre la contamination et cet évènement.

- Une manifestation a eu lieu jeudi midi aux abords du CHSLD Vigi L'Orchidée blanche, à Laval. Les familles des 127 résidents réclament l'interdiction des visites de proches aidants pour éviter la propagation du coronavirus. L'établissement ne compte aucun cas depuis le début de la crise.

ÉCONOMIE

- Ottawa prolonge la Subvention salariale d'urgence jusqu'à la fin août. Les critères seront ajustés afin que davantage d'entreprises puissent s'en prévaloir.

- Les étudiants peuvent faire leur demande pour la Prestation canadienne d'urgence dès aujourd'hui. Ils recevront 1250$ par mois et jusqu'à 2000$ s'ils ont un handicap ou une personne à charge.

- Le fédéral annonce une aide de 450 millions de dollars pour aider les chercheurs à traverser la pandémie. La somme permettra de maintenir leurs salaires pour qu'ils puissent continuer leur travail.

- Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, s'inquiète du manque de vision d'Ottawa en temps de pandémie. Pour l'instant, le gouvernement Trudeau n'a pas l'intention de déposer un budget ou une mise à jour économique.

GRAND MONTRÉAL

- Montréal ajoute plus de 300 km de voies temporaires pour permettre aux piétons et cyclistes de se déplacer de façon sécuritaire en respectant la distanciation sociale.

- Plusieurs hôpitaux de la Montérégie luttent toujours contre des éclosions de COVID-19. On comptait 65 personnes atteintes à l'Hôpital Pierre-Boucher à l'extérieur de la zone chaude, hier, dont 30 travailleurs de la santé. 69 patients ont été infectés en zone froide à l'Hôpital Charles-Le Moyne. 6 employés et 7 patients de l'Hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu ont aussi été testés positifs à la COVID-19, tout comme 11 usagers et 13 employés à l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe.

- Montréal a dévoilé cet avant-midi son plan estival d’aménagement urbain. La Ville ajoute 112 km de voies temporaires pour permettre aux piétons et cyclistes de se déplacer de façon sécuritaire en respectant la distanciation sociale. Les arrondissements en aménageront 88 km. Des voies de circulation et de stationnement seront retranchées. D'autres rues seront fermées aux voitures, comme l'avenue du Mont-Royal et la rue de la Commune dans le Vieux-Montréal. Ces aménagements seront en place à compter du mois de juin jusqu'à l'automne.

ÇA FAIT JASER!

- Le premier ministre ontarien Doug Ford prétend qu'il cuisine le meilleur gâteau au fromage.

- Une école secondaire du New Hampshire organise la remise de diplômes de ses finissants dans un remonte-pente de la montagne Cranmore. Chaque élève et trois de ses proches pourront embarquer dans une chaise à une heure précise. Le diplôme sera remis au sommet de la montagne, ce qui permettra de prendre les photos officielles avec une vue impressionnante.

- La mère du meurtrier Luca Rocco Magnotta souhaite qu'il sorte de prison pour ne pas qu'il contracte le coronavirus, selon TMZ.

INTERNATIONAL

- Le bilan mondial dépasse maintenant les 300 000 décès liés à la COVID-19. Plus de 4,4 millions de personnes ont contracté la maladie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Le confinement est prolongé jusqu'au 13 juin dans la ville de New York, où on recense plus de 20 000 victimes du coronavirus.

SPORTS

- Québec est en discussion avec les Canadiens et l'Impact de Montréal pour une éventuelle reprise des entrainements.

- LNH: Après Sidney Crosby, au tour du gardien Marc-André Fleury d'appuyer la formule de 24 équipes en séries éliminatoires.

