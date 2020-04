CORONAVIRUS : Ce que vous devez savoir ce vendredi 17 avril AM

SANTÉ

- Une urgentologue de la Montérégie invite les médecins à aider bénévolement en CHSLD. Dre Mélissa Ranger a elle-même été infectée par la COVID-19.

- Les médecins spécialistes ne gagneront finalement pas 211$ l'heure pour aider dans les CHSLD. Il y aurait eu confusion au sein du gouvernement mardi. Une nouvelle entente doit être négociée avec un taux horaire inférieur puisque les médecins effectueront très peu d'actes médicaux.

- Le CHSLD Sainte-Dorothée de Laval a tardé à mettre des mesures en place pour protéger ses patients et le personnel du coronavirus selon un rapport de la CNESST obtenu par La Presse.

- Le nombre de décès de la COVID-19 a plus que doublé à Montréal en quatre jours à peine. 332 personnes ont perdu la vie sur les 630 décès au Québec.

- Bell remettra 1.5 million de masques protecteurs N95 et KN95 aux intervenants de la santé et premiers répondants à travers le Canada. Ces masques ont été obtenus par l'intermédiaire de plusieurs partenaires logistiques du géant de télécommunications. Bell a également offert de l'équipement et du temps d'antenne gratuits pour soutenir les hôpitaux, les refuges et services sociaux.

"L'utilisation de la portée et des ressources de Bell afin de protéger les Canadiens cadre très bien avec les efforts que nous déployons pour traverser cette crise tous ensemble" - Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada

POLITIQUE

- Il n'y aura plus de point de presse du PM François Legault, du Directeur de la santé publique, Dr Horacio Arruda et de la ministre Danielle McCAnn la fin de semaine, à moins qu'il y ait une urgence. Le gouvernement veut ralentir la cadence.

- La suspension des travaux à l'Assemblée nationale est prolongée jusqu'au 5 mai.

Prolongement de la suspension des travaux à l’#assnat jusqu’au 5 mai. Les députés pourront échanger avec des ministres lors de commissions parlementaires virtuelles à partir du 24 avril. Merci à @marc_tanguay, @GNadeauDubois et @MartinOuellet_ pour leur collaboration! #polqc — Simon Jolin-Barrette (@SJB_CAQ) April 17, 2020

JUSTICE

- Un recours collectif de plus de 2 millions de dollars est intenté contre le CHSLD Herron de Dorval où 31 personnes âgées ont rendu l'âme depuis la mi-mars, rapporte le Journal de Montréal.

- Plus de 2000 contraventions pour non-respect des règles de confinement ont été remises par 16 différents corps de police du Québec. Ces constats totalisent plus de 3M$. Dans la nuit de mercredi à hier, six jeunes sur le party dans une maison de Saint-Constant en Montérégie ont reçu pour 7300$ de contraventions.

ÉCONOMIE

- Le Zoo de Granby a été obligé de mettre à pied 75 employés en raison de la pandémie de COVID-19. La direction espère pouvoir reprendre ses activités au cours de l'été selon ce que rapporte La Voix de l'Est

INTERNATIONAL

- La Chine se défend d'avoir dissimulé des informations sur la gestion de la crise sanitaire. Pékin annonce aujourd'hui 1290 morts supplémentaires à Wuhan, l'épicentre de la pandémie. Ce nouveau décompte porte le bilan à 4632 morts en Chine.

- Aux États-Unis, les activités économiques peuvent reprendre dès aujourd'hui dans les États où la propagation du coronavirus est maîtrisée. Le plan de l'administration Trump pour redémarrer l'économie prévoit que les restaurants, cinémas et stades pourront rouvrir, si les mesures de distanciation sociale sont respectées.