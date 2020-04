CORONAVIRUS : Ce que vous devez savoir ce vendredi 17 avril PM

SANTÉ

- La COVID-19 a fait 58 nouveaux morts au Québec, pour un total de 688 décès. La province compte maintenant 16 798 cas de coronavirus, c'est 941 de plus qu'hier. 1076 personnes sont hospitalisées, dont 207 aux soins intensifs. Lueur d'espoir, 3068 personnes sont guéries du coronavirus.

- François Legault fait son mea culpa et prend l'entière responsabilité pour la situation problématique dans les CHSLD. Le premier ministre affirme que plusieurs postes n'ont pas été comblés et que si c'était à refaire, il aurait augmenté les salaires des préposés aux bénéficiaires, sans l'accord des syndicats. Les conventions collectives se terminaient le 30 mars.

«Ça fait plusieurs jours, plusieurs nuits que je me demande ce que j'aurais dû faire autrement. [...] On est rentré dans cette crise mal équipé et évidemment la situation s'est détériorée, pour toutes sortes de raison le virus est entré. Aujourd'hui, on est rendu à 1800 personnes qui sont absentes dans les CHSLD.» -François Legault, premier ministre du Québec

- 125 militaires ayant une formation dans le domaine de la santé iront prêter main-forte dans les CHSLD du Québec. Le premier ministre Justin Trudeau l'a confirmé lors de son point de presse quotidien.

- 51 957 personnes ont offert leur service sur le site «Je contribue!». De ce nombre, 29 345 ont été contactées et 6773 ont été embauchées. Malheureusement, 2 997 se sont désistées. 4676 travaillent maintenant dans le réseau de la santé.

- Le gouvernement Legault invite les Québécois qui ont perdu leur emploi à venir donner un coup de main aux agriculteurs. Il offrira un incitatif financier de 100$ par semaine à ceux qui iront travailler dans les champs cet été.

- Plusieurs régions de la province ont maintenant traversé le pire de la pandémie. Le pic du nombre de cas a été atteint selon le Dr Horacio Arruda qui le prévoyait autour du 18 avril. Le Grand Montréal, l'Estrie et la Mauricie font toutefois figure d'exceptions et risquent de devoir patienter un peu plus que les autres avant le début du déconfinement.

- Le personnel soignant du CIUSSS Centre-Sud de Montréal pourrait manquer de blouses de travail d'ici 48h selon une note interne obtenue par Bell Média.

- Une urgentologue de la Montérégie invite les médecins à aider bénévolement en CHSLD. Dre Mélissa Ranger a elle-même été infectée par la COVID-19.

- Les médecins spécialistes ne gagneront finalement pas 211$ l'heure pour aider dans les CHSLD. Il y aurait eu confusion au sein du gouvernement mardi. Une nouvelle entente doit être négociée avec un taux horaire inférieur puisque les médecins effectueront très peu d'actes médicaux.

- Le CHSLD Sainte-Dorothée de Laval a tardé à mettre des mesures en place pour protéger ses patients et le personnel du coronavirus selon un rapport de la CNESST obtenu par La Presse.

- L'École nationale de police à Nicolet sera transformée en centre d'hébergement temporaire pour les personnes atteintes de la COVID-19.

- Le port du masque sera obligatoire pour les voyageurs qui prennent encore l'avion au départ ou à destination d’un aéroport canadien, à compter de lundi midi.

- Une étude publiée dans la revue NatureMedecine dément la rumeur à l'effet que le coronavirus (COVID-19) s'est échappé d'un laboratoire en Chine.

- Bell remettra 1.5 million de masques protecteurs N95 et KN95 aux intervenants de la santé et premiers répondants à travers le Canada. Ces masques ont été obtenus par l'intermédiaire de plusieurs partenaires logistiques du géant de télécommunications. Bell a également offert de l'équipement et du temps d'antenne gratuits pour soutenir les hôpitaux, les refuges et services sociaux.

«L'utilisation de la portée et des ressources de Bell afin de protéger les Canadiens cadre très bien avec les efforts que nous déployons pour traverser cette crise tous ensemble.» - Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada

POLITIQUE

- Il n'y aura plus de point de presse du PM François Legault, du Directeur de la santé publique, Dr Horacio Arruda et de la ministre Danielle McCAnn la fin de semaine, à moins qu'il y ait une urgence. Le gouvernement veut ralentir la cadence.

- La suspension des travaux à l'Assemblée nationale est prolongée jusqu'au 5 mai.

Prolongement de la suspension des travaux à l’#assnat jusqu’au 5 mai. Les députés pourront échanger avec des ministres lors de commissions parlementaires virtuelles à partir du 24 avril. Merci à @marc_tanguay, @GNadeauDubois et @MartinOuellet_ pour leur collaboration! #polqc — Simon Jolin-Barrette (@SJB_CAQ) April 17, 2020

JUSTICE

- Un recours collectif de plus de 2 millions de dollars est intenté contre le CHSLD Herron de Dorval où 31 personnes âgées ont rendu l'âme depuis la mi-mars, rapporte le Journal de Montréal.

- Plus de 2000 contraventions pour non-respect des règles de confinement ont été remises par 16 différents corps de police du Québec. Ces constats totalisent plus de 3M$. Dans la nuit de mercredi à hier, six jeunes sur le party dans une maison de Saint-Constant en Montérégie ont reçu pour 7300$ de contraventions.

ÉCONOMIE

- Le fédéral versera 962 millions de dollars aux agences de développement régional pour aider les petites entreprises qui ne se qualifient pas aux programmes actuels.

- Le gouvernement Trudeau investit 1,7 milliard de dollars dans le secteur pétrolier afin de procéder au nettoyage des puits orphelins et abandonnés dans l'Ouest canadien et maintenir environ 5200 emplois.

- Le Zoo de Granby a été obligé de mettre à pied 75 employés en raison de la pandémie de COVID-19. La direction espère pouvoir reprendre ses activités au cours de l'été selon ce que rapporte La Voix de l'Est

ARTS ET SPECTACLES

- Ottawa va offrir 500 millions de dollars à Patrimoine Canada pour soutenir les artistes et les athlètes.

- Les Canadiens pourront se rassembler virtuellement pour célébrer la Fête du Canada, le 1er juillet prochain.

INTERNATIONAL

- Le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger la fermeture de la frontière pour un autre 30 jours a appris CTV News. L'entente devait prendre fin le 21 avril.

- La Chine se défend d'avoir dissimulé des informations sur la gestion de la crise sanitaire. Pékin annonce aujourd'hui 1290 morts supplémentaires à Wuhan, l'épicentre de la pandémie. Ce nouveau décompte porte le bilan à 4632 morts en Chine.

- Aux États-Unis, les activités économiques peuvent reprendre dès aujourd'hui dans les États où la propagation du coronavirus est maîtrisée. Le plan de l'administration Trump pour redémarrer l'économie prévoit que les restaurants, cinémas et stades pourront rouvrir, si les mesures de distanciation sociale sont respectées.