CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce vendredi 1er mai PM

BILAN

- Québec franchit le cap des 2000 morts: La COVID-19 a fait 163 nouveaux décès au Québec, pour un total de 2022 morts. La Santé publique précise qu'il ne s'agit pas de décès survenus uniquement hier. On compte maintenant 28 648 cas de coronavirus, soit 1110 de plus qu'hier. 1716 personnes sont hospitalisées, dont 218 aux soins intensifs.

PLAN DE DÉPISTAGE

- La santé publique a dévoilé son nouveau plan de dépistage de la COVID-19 et augmente de façon massive le nombre de tests en vue du déconfinement graduel qui s'amorcera lundi. La stratégie a débuté ce matin dans le nord-est de Montréal. Le nombre de tests quotidien doit passer de 6 000 à 14 000, dès la semaine prochaine, pour un total de 100 000 tests par semaine. Un peu plus de la moitié des tests sera consacrée au réseau de la santé et l'autre à la population en générale, principalement où les activités reprennent comme les écoles, les chantiers et les usines.

- Plus de 220 000 tests de dépistage du coronavirus ont été effectués au Québec jusqu’à maintenant.

- Québec misent sur un nouveau type de tests, soit des prélèvements par expectoration (crachat) plutôt que de procéder par des écouvillons (tige dans le nez).

- Plus de 250 000 Québécois seraient atteints du coronavirus selon une étude effectuée par des économistes de l'Université de Montréal. Le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, croit que cette estimation est réaliste.

«On pense que la prévalence au Québec est à peu près au tour de 3 % maximum 5 %, donc si on dit 3% de la population de 8 millions, 250 000 c'est à peu près ça.» -Dr Horacio Arruda

SANTÉ

- Le Parti Québécois propose que le ministère de la Santé désigne rapidement des hôpitaux dédiés entièrement à la COVID-19. Cette opération contribuerait à freiner la propagation du virus parmi les patients et le personnel des établissements selon le PQ.

ÉDUCATION

- Il n'y aura pas de distribution de masques aux enseignants qui retourneront au travail dans les prochains jours. Toutefois, il sera possible pour les profs de s'en procurer ou de s'en fabriquer un pour se protéger. Le ministère de l'Éducation exclut également la possibilité d'offrir des demi-journées ou des journées alternées aux élèves.

- Les parents pourront changer d'idée s'ils décident de renvoyer leurs enfants à l'école après la réouverture. Ils devront avertir la direction 7 jours à l'avance.

- Québec confirme la réouverture des camps de jour dès la fin juin, si le retour en classe se passe bien.

ÉCONOMIE

- Certains magasins à l’intérieur des centres commerciaux pourront aussi ouvrir lundi au Québec, à l'exception de la communauté métropolitaine de Montréal où il faudra patienter une semaine supplémentaire.

- Le Canada est officiellement entré en récession selon l'Institut CD Howe. Plus d'un million d'emplois ont été perdus en mars. Avec toutes les mesures d'aides annoncées, le fédéral devrait terminer l'année avec un déficit de 252 milliards de dollars.

TOURISME

- Il y aura bel et bien une saison touristique au Québec cet été, malgré la pandémie de COVID-19. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx a présenté un plan à la direction de la santé publique. Les parcs nationaux de la SEPAQ pourraient rouvrir, mais on ne sait pas encore s'il sera possible d'y faire du camping.

CULTURE

- La ministre de la Culture, Nathalie Roy déposera son plan de reprise en juin. Le défi est grand puisque cette reprise devra se faire dans le respect des règles de distanciation.

MONTRÉAL

- Un centre de détection de la COVID-19 ouvrira aujourd'hui à Montréal-Nord qui compte plus de 1100 patients atteints. Le quartier pourrait même être confiné au besoin.

FAITS DIVERS

- La morveuse de Ste-Catherine en Montérégie fait face à des accusations de méfait et harcèlement. La femme de 68 ans a été arrêtée hier en fin de journée, un mois après avoir étendu ses sécrétions nasales avec ses mains sur les rampes d’escaliers de l'immeuble à logements dans lequel elle demeure.

- Une tour cellulaire 5G a été incendiée la nuit dernière Laval. Une théorie du complot veut que ce système soit à l'origine de la pandémie de COVID-19. À lire ici !

INTERNATIONAL

- Plus de 3,2 millions d'humains sur Terre ont été infectés par le coronavirus - Près de 234 000 patients sont décédés, mais heureusement plus d'un million d'infectés ont réussi à combattre le coronavirus selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- L'ancien joueur de la LNH, Georges Laraque est atteint de la COVID-19. Il en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux.