CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce vendredi 27 mars PM

- La COVID-19 a fait 10 nouveaux décès hier au Québec, pour un total 18. La province compte maintenant 2021 cas de coronavirus, une augmentation de 392. Une bonne nouvelle : 29 personnes sont maintenant guéries du coronavirus. 4 633 cas au Canada.

- Les autorités de santé publique du Québec demandent à la Ville de Montréal de déclarer l’état d’urgence local sur son territoire en vertu de la Loi sur la sécurité civile. Cette déclaration donne plus de pouvoirs à la métropole pour combattre la pandémie de coronavirus, notamment de réquisitionner des locaux pour loger des personnes itinérantes.

«Non, la ville n'est pas en confinement, elle n'est pas non plus en quarantaine, ni aujourd'hui, ni demain.» -La mairesse de Montréal, Valérie Plante

- Montréal (971 cas) et l'Estrie (227 cas) sont les deux régions les plus affectées par le coronavirus. Le premier ministre François Legault demande aux citoyens de ne pas s'y rendre, si ce n'est pas nécessaire.

«Ça veut dire que les gens qui sont à Montréal et en Estrie, c'est encore plus important de rester à la maison autant que possible. Ça veut dire aussi tous les Québécois qui ne sont pas à Montréal et en Estrie, ne faites pas exprès pour aller à Montréal ou en Estrie, allez y seulement si c'est absolument nécessaire. (...) On n'est pas à l'étape de fermer ces régions, mais ne faisons pas exprès.» -Le premier ministre, François Legault