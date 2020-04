CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce vendredi 3 avril PM

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS !

- La COVID-19 a fait 25 morts de plus au Québec, pour un total de 61 décès. Le nombre de morts a été rajusté en comptant les décès survenus ces derniers jours. La majorité des victimes sont des personnes âgées de plus de 70 ans. Une personne était dans la trentaine. Elle est morte à Montréal et présentait des facteurs de morbidité comme un poids très élevé, selon le Dr Horacio Arruda.

- On dénombre maintenant 6101 cas de coronavirus, soit 583 de plus qu'hier. 429 personnes sont hospitalisées, dont 122 aux soins intensifs.

-Le gouvernement du Québec diffusera mardi prochain un scénario probable du nombre de cas /décès causés par la COVID-19.

- Le Québec dispose maintenant de suffisamment d’équipement médical pour les 8 prochains jours. François Legault prévient une «guerre dure» entre les pays pour obtenir du matériel médical de protection et

- L'Ontario estime que le coronavirus pourrait faire jusqu'à 15 000 morts.

POLITIQUE

- Washington demande à la compagnie 3M de cesser l'exportation de masques N95 vers le Canada et l'Amérique latine. Le PM Justin Trudeau est en discussion avec l'administration Trump pour régler ce litige.

SANTÉ

- Santé Canada déconseille la production de désinfectants maison pour se protéger de la COVID-19. Consultez notre article pour tout savoir sur le sujet

- Vous cherchez une façon d'expliquer le coronavirus à votre enfant ? Regardez cette vidéo amusante de Playmobil en Français

VOYAGES

- Le gouvernement fédéral a publié la liste de 265 vols avec des passagers infectés à la COVID-19. De ce nombre, 35 se sont posés au Québec. Voyez la liste complète ici

- La Sûreté du Québec étudie la possibilité d'utiliser les données cellulaires pour géolocaliser les citoyens qui refusent de respecter les règles de confinement. Pour l'instant, le PM François Legault exclut cette possibilité, mais sa décision pourrait changer si la situation devenait critique.

JUSTICE

- Les policiers de Montréal sont intervenus hier soir pour mettre fin à un rassemblement dans une synagogue de la rue Bernard à Outremont. Selon LaPresse, un nombre indéterminé de membres de la communauté juive hassidique étaient rassemblés et se sont dispersés à l'arrivée des patrouilleurs.

En entrevue à Bell Média, le commandant André Durocher, a refusé de commenter ce cas spécifiique, en précisant que le dossier sera soumis aux procureurs du DPCP qui décideront si des accusations seront déposées.

"La surveillance sera resserrée là où les gens ne respectent pas les consignes, peu importe la communauté, l'origine ou qui que ce soit" - André Durocher, commandant SPVM.

ÉCONOMIE

Agropur met à pied 260 travailleurs en raison de la crise de la COVID-19. 60 postes sont définitivement abolis et 200 autres employés sont au chômage temporairement.

INTERNATIONAL

- Plus d'un million de personnes à travers le monde sont infectées par le coronavirus, dont 245 000 aux États-Unis. La COVID-19 a fait plus de 1200 morts en sol américain, en l'espace de 24h un record.

- Le maire de New York, Bill De Blasio demande à ses concitoyens de se couvrir le visage lorsqu'ils sortent de chez eux, avec un foulard ou un masque fait maison, tellement la propagation du coronavirus est importante.

- Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, contaminé par le coronavirus, prolonge sa quarantaine au-delà des 7 jours recommandés par les experts du Royaume-Uni.

ARTS & SPECTACLES

- Les Francos et le Festival International de Jazz de Montréal, qui devaient avoir lieu en juin, sont annulés, alors que le Festival Juste pour Rire est reporté à l'automne.

- L'humoriste Martin Matte remercie avec chaleur et humour les travailleurs essentiels. À voir sur EnVedette.ca

MOUVEMENT "ÇA VA BIEN ALLER"

- Le pont Jacques-Cartier à Montréal a pris les couleurs de l’arc-en-ciel en soutien au mouvement #çavabienaller. Voici la photo partagée par la mairesse de Montréal hier soir et regardez la vidéo en entête de cet article :