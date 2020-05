CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce vendredi 8 mai PM

BILAN

- La COVID-19 a fait 94 nouveaux morts au Québec, pour un total de 2 725. On compte maintenant 36 150 cas de coronavirus, soit 912 de plus qu'hier. Jusqu'à maintenant, 91% des victimes du coronavirus ont plus de 70 ans.

MONTRÉAL

- De passage à Montréal aujourd'hui, le Directeur de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda, a lancé une stratégie de dépistage massif dans le Grand Montréal (Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière et Montérégie. Plusieurs milliers de tests seront ajoutés pour mieux mesurer la transmission communautaire du coronavirus. Environ 10 000 tests sont présentement effectués chaque jour au Québec. L'objectif de 14 000 tests quotidien devrait être atteint dans les prochains jours.

- Malgré la Fête des Mères ce week-end, la santé publique rappelle qu'il ne faut pas se rassembler en famille. Les autorités ont insisté aujourd'hui sur la nécessité de maintenir la distanciation sociale, si les Montréalais veulent espérer connaître un déconfinement le 25 mai. La métropole compte à elle seule la moitié des 36 150 cas de coronavirus.

- La STM a commandé 600 000 masques réutilisables qu'elle distribuera aux usagers des autobus et du métro de Montréal, en vue du déconfinement le 25 mai. Le port du couvre-visage sera fortement recommandé, mais pas obligatoire, pour l'instant.

«Nos inspecteurs et les policiers ont autre chose à faire que de devenir la police du masque.» -Philippe Schnobb, président de la STM

ÉCONOMIE

- Ottawa prolonge la subvention salariale d'urgence pour les entreprises au-delà du mois de juin. Plus de 2 millions de travailleurs ont fait une demande d'aide, jusqu'à maintenant. Le PM Justin Trudeau invite les employeurs à rappeler les travailleurs qu'ils ont mis à pied.

- Le taux de chômage grimpe à 13% au Canada pour le mois d'avril, comparativement à 7.8% en mars. Près de 2 millions d'emplois ont été perdus. La plus forte hausse est enregistrée au Québec avec un taux de chômage à 17%. Aux États-Unis, il s'établit à 14.7%.

Statistique Canada

TRANSPORT

- Les barrages érigés par les Mohawks à l'entrée de la réserve de Kanesatake resteront en place tant et aussi longtemps qu'il n'y aura plus de risques de contagion à la COVID-19. Le Grand chef du conseil de bande, Serge Simon veut protéger sa population, en particulier ses aînés. Les visiteurs sont refoulés à l'entrée et n'ont plus accès aux cabanes de tabac et de cannabis.

CULTURE

L'ouverture des bibliothèques et des musées pourrait être autorisée en juin, si la Direction de la santé publique l'autorise.

#COVID19

La reprise de certaines activités culturelles devra se faire dans le respect des directives de la Santé publique et avec son approbation.#onseprotège https://t.co/uhjxh9qU2p — Nathalie Roy (@NathalieRoyCAQ) May 8, 2020

FIDÈLES AU POSTE

- Le trio Legault-Arruda-McCann attire des auditoires dignes de matchs des séries selon les chiffres obtenus par La Presse. 2,1 millions de Québécois les écoutent en moyenne lors du traditionnel point de presse de 13h. C'est deux fois plus que Justin Trudeau qui frise en moyenne le million d'auditeurs. François Legault a même obtenu une pointe de 2,7 millions d'auditeurs le dimanche 5 avril après sa première journée de congé.

INTERNATIONAL

- Aucun expert de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) n'a encore été invité à se rendre en Chine pour participer à l'enquête sur la cause de l'épidémie qui aurait débuté à Wuhan.

- On dénombre 3.8 millions cas de COVID-19 à travers le monde selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Les États-Unis rapportent plus de 2400 morts en 24h.

- La Californie entame aujourd'hui le déconfinement de sa population. Il est le premier État américain à avoir mis des mesures en place pour endiguer le coronavirus et protéger la population.