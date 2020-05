CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir en ce dimanche 24 mai

- Le Québec a franchi le cap des 4000 morts liés à la COVID-19, avec plus précisément 4069 décès. C'est 85 morts de plus depuis hier. (42 décès datent de plus de 7 jours, notamment à Laval.) On compte maintenant 47 987 cas de coronavirus, c'est 573 de plus qu'hier. 1425 personnes sont hospitalisées, dont 179 aux soins intensifs. Plus de 14 600 patients sont maintenant guéris.

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décèshttps://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/rHz293OrLA — Santé Québec (@sante_qc) May 24, 2020

DÉCONFINEMENT

- Les centres commerciaux à l'extérieur de la région de Montréal pourront rouvrir à compter du 1er juin.

- Les commerces sont ouverts ce dimanche pour la première fois en près de deux mois. Le gouvernement avait décrété la fermeture, notamment des épiceries, dès la première fin de semaine d'avril pour permettre aux employés de se reposer.

- Les commerces qui ont pignon sur rue dans le grand Montréal, incluant la Montérégie et Laval, peuvent finalement rouvrir leurs portes demain. Ce sera tout un défi pour de nombreux parents puisque la réouverture graduelle des services de garde de la région métropolitaine ne se fera qu'à compter du 1er juin. Les centres commerciaux demeurent fermés comme partout au Québec.

- La distribution de masques dans les transports collectifs du grand Montréal débute demain.

SANTÉ

- Un préposé aux bénéficiaires qui travaillait en zone rouge d'un CHSLD du CIUSSS Centre-Sud de Montréal est décédé. Le syndicat affilié à la CSN lui rend hommage sur Facebook.

- Le plus gros avion du monde est de retour à Mirabel aujourd'hui. L'Antonov AN-225 a atterri vers 7h30 avec, à son bord, 130 tonnes de jaquettes de protection en provenance de la Chine. Des centaines de personnes se sont rendues à l'aéroport pour l'observer.

AIDE FÉDÉRALE

- Les propriétaires d'immeubles commerciaux pourront s'inscrire dès demain afin de recevoir l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Ce programme leur permettra de réduire le loyer de leurs locataires touchés par la pandémie, en plus de payer les dépenses d'exploitation de leur édifice. Locataires et propriétaires devront chacun débourser 25% du loyer. L'aide financière paiera la balance.

- Ottawa considère que les femmes subissent plus durement les répercussions de la crise du coronavirus. 1,5 million de femmes ont perdu leur emploi en mars et avril. Plusieurs d'entre elles ne peuvent retourner au boulot faute de services de garde pour leurs enfants. Le fédéral tente d'élaborer un plan de relance pour les aider à reprendre le travail.

PARCS BONDÉS

- Avec le beau temps jumelé au déconfinement, les parcs de Montréal débordent. Les policiers sont bien présents pour s'assurer que la distance de 2m soit respectée, mais aussi pour contrôler ceux qui souhaitent prendre un verre. Il est permis de consommer de l'alcool dans les parcs, à condition que ce soit accompagné d'un repas. Depuis vendredi, les agents du SPVM ont remis au moins 30 constats pour des infractions liés à des règlements municipaux, dont la consommation d'alcool, selon la Presse.

- L'achalandage dans les parcs de Toronto fait aussi réagir. Des images du parc Trinity Belwoods ont été largement dénoncées sur les réseaux sociaux, y compris par l'attaquant des Canadiens de Montréal Max Domi.

This photo was taken by someone today at Trinity Bellwoods. A park in Toronto. This is absolute stupidity and very selfish. Give your head a shake people! pic.twitter.com/hrhacQ5aVf — Max Domi (@maxdomi) May 24, 2020

Seems like almost everyone in Toronto decided to go to Trinity Bellwoods Park today 📹camillebartul #Toronto #TrinityBellwoods pic.twitter.com/5fqVeoJEyi — blogTO (@blogTO) May 23, 2020

ÉCONOMIE

- Des producteurs d'asperges du Québec devront jeter une partie de leur récolte, faute de main-d'oeuvre dans les champs, en raison de la pandémie. Le manque de travailleurs étrangers frappe de plein fouet, alors que les asperges poussent rapidement en mai et juin. Un producteur de Lanaudière, interrogé par Radio-Canada, affirme que l'aide financière d'Ottawa pour le secteur agroalimentaire arrive trop tard

- Le détaillant de lingerie et sous-vêtements Victoria's Secret ferme 250 de ses magasins au Canada et aux États-Unis.

POLITIQUE

- Le bras de fer se poursuit à Ottawa concernant la reprise des travaux parlementaires. Les libéraux suggèrent une formule hybride de rencontres en personne, quatre fois par semaine jusqu'au 17 juin, avec un petit nombre d'éluset d'autres qui se joindraient à eux via des écrans. Quatre séances auraient également lieu en juillet et août et incluraient des périodes de questions pour aborder d'autres sujets que le coronavirus. La motion sera débattue aux Communes lundi.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait plus de 341 000 morts à travers le monde. On dénombre maintenant plus de 5,3 millions de personnes infectées, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Le New York Times consacre sa première page aux quelque 100 000 victimes américaines de la COVID-19 en publiant les noms, âges et lieux de résidence de 1000 disparus. Le quotidien souhaite démontrer que les victimes sont plus que des numéros.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020

SPORTS

- Les États-Unis ouvrent leurs frontières aux sportifs professionnels.

- L'Impact de Montréal peut reprendre les entrainement individuels dans ses installations.