CORONAVIRUS: ce que vous devez savoir en ce samedi 4 avril

- La COVID-19 a fait 14 morts de plus au Québec, pour un total de 75 décès.

- On dénombre maintenant 6997 cas de coronavirus, une augmentation de 896. 478 personnes sont hospitalisées, dont 130 aux soins intensifs.

- Québec ajoute des points de contrôle policiers pour empêcher les déplacements non-essentiels dans la région de Charlevoix et la ville de Rouyn-Noranda en Abitibi. Ces secteurs s'ajoutent aux douze régions déjà contrôlés par les autorités depuis quelques jours.

- Le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, annonce qu'on retrouve désormais de la transmission communautaire dans l'ensemble de la province. Il s'attend à ce que la prochaine semaine soit importante pour la suite des choses au Québec, y compris la pause de presque toutes les activités jusqu'au 13 avril.

« C'est clair qu'on n'attendra pas la fin de tout pour dire qu'on recommence à vivre. Ce serait intenable. (...) Comment allons-nous recommencer à vivre? Quels sont les mécanismes que l'on mettra en place?» - Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

- Justin Trudeau annonce qu'un avion nolisé transportant des millions de masques de la Chine arrivera au Canada sous peu. Une partie de cette cargaison est destinée au Québec. Le Canada a loué un entrepôt en Chine pour recueillir et expédier les fournitures le plus rapidement possible.

- Le premier ministre du Canada reparlera au président américain pour lui rappeler l'importance des échanges entre le Canada et les États-Unis. Donald Trump a bloqué la livraison de masques produts par la compagnie américaine 3M vers le Canada.

- Les épiceries sont prises d'assaut puisqu'elles seront fermées tous les dimanches d'avril, à compter de demain. Les pharmacies, dépanneurs, stations-service et restaurants qui font des commandes pour emporter peuvent demeurer ouverts.

- La police de Saint-Jean-sur-Richelieu distribue des contraventions à ceux qui défient les règles de la Santé publique.

- Trois médicaments qui pourraient limiter les symptômes de la COVID-19 seront testés à Sherbrooke. Des chercheurs commenceront les traitements dans les prochains jours auprès de patients testés positifs et hospitalisés, selon la Tribune.

- Les quincailliers québécois réclament la réouverture de chantiers de construction sanitaires le plus rapidement possible. Le printemps et le début de l'été représentent la moitié des ventes annuelles des centres de rénovation. 12% des détaillants songent à fermer leurs portes, selon un sondage de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction.

- Des milliers de Canadiens risquent de rester coincés à l'étranger. Ottawa ne sera bientôt plus en mesure de les rapatrier puisque de plus en plus de pays adoptent des mesures de confinement sévères pour limiter la propagation de coronavirus. Seulement 80% des voyageurs canadiens seront rapatriés au pays, selon Radio-Canada.

INTERNATIONAL

- Le bilan mondial dépasse les 62 000 morts, les trois quarts en Europe. Un enfant de cinq ans a succombé à la maladie au Royaume-Uni. Plus d'1,1 million de personnes sont infectées par le virus à travers la planète.

- L’État de New York enregistre 630 décès en une journée, sa pire augmentation, ce qui porte le total des morts causés par l’épidémie à 3565 dans cet État.

- Les États-Unis ont battu un triste record: celui du nombre de décès en 24h lié au coronavirus. 1480 personnes en sont décédées, de jeudi à vendredi, pour un total de 7400 morts. Plus de 277 000 Américains souffrent de la COVID-19.

- Donald Trump invite la population à se couvrir le visage à l'extérieur, une recommandation que le président américain lui-même ne suivra pas.

ÉCONOMIE

- Les grandes banques canadiennes baissent les taux d'intérêt sur leurs cartes de crédit pour aider leurs clients en difficulté, en cette crise du coronavirus. CIBC, Banque Scotia, RBC et Banque Nationale ont toutes annoncé des mesures similaires dans les dernières heures. Desjardins a été la première institution financière à annoncer de l'aide pour ses clients, jeudi.

- L'annulation du Festival international de Jazz et des Francofolies privera Montréal de retombées de 58,3 millions $, selon la Presse.

- Environ le tiers de la demande de produits laitiers s'effondre au Québec. Les producteurs ont dû jeter 650 000 litres de lait cette semaine, soit 1% de la production. Trois millions de litres de lait ont été distribués aux banques alimentaires.

SPORTS

- Le président américain Donald Trump s'entretiendra par téléphone avec les dirigeants des ligues sportives professionnelles, dont Gary Bettman de la LNH.