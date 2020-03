CORONAVIRUS: Centraide a besoin de 30 millions $ par mois

Le Québec est sur pause pour trois semaines, mais pas les organismes communautaires. C'est le message de Centraide qui estime avoir besoin de 30 millions $ par mois pour subvenir au besoin de tous en cette crise du coronavirus.

Centraide a mis sur pied un fond d'urgence à l'échelle nationale pour financer les organismes communautaires de première ligne.

« Les besoins augmentent en terme de sécurité alimentaire et de rejoindre les personnes plus vulnérables. (...) Avec l'incertitude des gens qui perdent leur emploi et qui ne savent pas s'ils vont réussir nourrir leur famille, ça crée de l'anxiété. On a plusieurs personnes qui ont besoin de parler et on a besoin de les écouter. » - Lili-Anna Pereša, pdg Centraide Grand Montréal