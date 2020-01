Coronavirus: Cinq cas sous surveillance au Québec

Cinq voyageurs qui revenaient de la Chine sont actuellement sous surveillance au Québec en lien avec le coronavirus qui a déjà fait 17 décès et infecté plus de 400 personnes.

Ces cinq cas ont été placés en quarantaine dans des hôpitaux des régions de Montréal et Québec. Ils présentaient des symptômes du rhume ou de la grippe. C'est ce qu'à annoncé cet après-midi les autorités de santé publique du Québec. Ces cinq personnes sont donc présentement soumises à des examens. Aucun cas du coronavirus n'a été confirmé au Canada, pour l'instant.

«Il y a 6 personnes qui sont actuellement en cours d'investigation, dont une ce n'est pas le cas. C'est normal, au cours des prochains jours, parce qu'on veut dépister les cas, on va avoir une définition de cas qu'on appelle plus sensibles.» -Le directeur de la Santé publique du Québec, Horacio Arruda

L'Organisation mondiale de la santé a quant à elle décidé d'attendre avant de décréter l'urgence internationale. Elle se réunit à nouveau demain.

En Chine, tous les déplacements en trains et avions sont suspendus à Wuhan, foyer de l'infection. Le nouveau virus a gagné plusieurs pays d’Asie et même les États-Unis. Il s'apparente à celui qui cause le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui avait sévi dans certains pays, dont le Canada, il y a quelques années.

Le Québec se dit prêt à faire face au virus si jamais il fait son apparition.

« Toutes les mesures ont été prises pour détecter l’apparition de cas sur notre territoire et bien protéger la population. Le réseau de la santé et des services sociaux est prêt à faire face à cette situation. De plus, nos gouvernements prennent toutes les précautions nécessaires pour surveiller dans les aéroports l’arrivée de personnes en provenance des régions actuellement concernées par les cas d’infection à ce coronavirus. Nous allons demeurer vigilants et suivre la situation de près. » -Horacio Arruda, directeur national de la santé publique