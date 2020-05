CORONAVIRUS: Début du déconfinement du milieu culturel

Les musées, bibliothèques et ciné-parcs pourront rouvrir dès le 29 mai prochain.

Pour les bibliothèques, seuls les comptoirs de prêt de livres seront accessibles. Les visiteurs ne pourront circuler dans les rayons.

Dans les ciné-parcs, les zones de jeux seront fermées, et pour la restauration, seules les commandes pour emporter seront permises.

Québec annonce également la réouverture des studios d'enregistrement, le 1er juin. La captation de spectacles en salle, sans public, pourra aussi être possible à partir de cette date.

«Ceux qui s'engageront dans de telles activités devront entre autres s'assurer qu'il y ait une distance d'au moins 2 mètres entre les personnes sur scène ou/et en studio et que l'équipe technique soit réduite à un maximum de 5 personnes.»

Quant à eux, les cinémas et les tournages en télé et en cinéma n'ont toujours pas le feu vert de la santé publique pour reprendre leurs activités.

La CNESST a préparé un guide avec les musées et les bibliothèques afin que leur réouverture se fasse de façon sécuritaire.

Les amateurs de camping doivent encore prendre leur mal en patience.

Conscient de la hâte des gens, le gouvernement Legault et la santé publique assurent travailler d'arrache-pied sur un plan de relance de l'industrie touristique.

En attendant, la vice-première ministre Geneviève Guilbault demande aux amateurs de camping de continuer à respecter les règles et consignes de santé:

«C'est pas le temps de se faire des campings de fortune, des campings improvisés à plusieurs ou d'utiliser illégalement son bateau ou d'essayer de contrevenir aux règles, parce qu'en suivant les règles, on devrait y arriver très bientôt. [...] Le message que je vais en profiter pour passer, c'est qu'on vous entend et on va trouver une solution.»

-Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec