CORONAVIRUS: des infirmières peinent à finir leur session universitaire

Les infirmières du Québec sont sollicitées de toutes parts dans le réseau de la santé en raison de la COVID-19. Certaines doivent aussi trouver une façon de compléter leur session universitaire.

Après une pause de deux semaines, les universités ont instauré les cours à distances et les étudiantes en soins infirmiers n'y font pas exception.

À l'Université de Sherbrooke, on estime avoir trouvé un équilibre entre les compétences à acquérir, les infirmières en forte demande et la fin de la session prévue d'ici la mi-mai.

« On ne peut pas continuer à offrir la même formation considérant ce qui se passe dans le réseau et ce que les Québécois vivent. En même temps, on ne veut pas donner des diplômes à rabais. » - Patricia Bourgault, vice-doyenne aux sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke