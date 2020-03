CORONAVIRUS : Évitez les croisières

Les voyages en croisière sont à éviter en raison du coronavirus.

C'est la recommandation faite par le gouvernement Trudeau alors qu'il s'apprête à rapatrier d'autres canadiens coincés sur le bateau de croisière Grand Princess.

Un avion affrété par Ottawa ira chercher les 237 Canadiens à Oakland, en Californie.

Ceux qui ont contracté le COVID-19 ne pourront pas faire partie du voyage.

Les autres seront soumis à une quarantaine de 14 jours, à la base militaire de Trenton, en Ontario.

«On a appris des circonstances particulières sur les croisières, ceci dit on va toujours regarder les situations au cas par cas, mais je pense qu'aujourd'hui les Canadiens et les Canadiennes sont avisés de reconsidérer les plans de voyages qu'ils pourraient avoir pour des croisières.» -Le ministre fédéral des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne

Un premier mort au Canada

Le coronavirus a fait un premier mort au Canada. Il s'agirait d' un résident d'une résidence pour aînés de la région de Vancouver, en Colombie-Britannique. Il aurait succombé au virus hier soir.

Au Canada, on compte au moins 77 cas confirmés et présumés du coronavirus, soit 34 en Ontario, 32 en Colombie-Britannique, 7 en Alberta et 4 au Québec.

Par ailleurs, Québec a annoncé aujourd'hui l'ouverture de 3 cliniques de détection du coronavirus en plus des hôpitaux désignés.