CORONAVIRUS: Feu vert à l'ouverture des camps de jour cet été

Tous les camps de jours du Québec pourront reprendre leurs activités dès le 22 juin.

La santé publique donne le feu vert, mais certaines règles devront toutefois être respectées pour limiter la propagation du coronavirus. Les groupes d'enfants devront être plus petits pour respecter la distanciation physique.

Un maximum de 10 jeunes sera sous la responsabilité d'un moniteur. Le ratio sera moins élevé pour les tout petits, passant à un moniteur pour 4 enfants âgés de 3 à 4 ans, un moniteur pour 5 enfants âgés de 5 à 6 ans, un moniteur pour 7 enfants pour ceux âgés de 7 à 8 ans.

François Legault estime qu'il faudra possiblement doubler le nombre de moniteurs. Le premier ministre admet que la prestation canadienne d'urgence du fédéral représente un défi supplémentaire au recrutement.

M. Legault lance donc fait un appel aux adolescents.

«Je fais appel à tous les ados, les jeunes adultes qui auraient le goût de vivre une belle expérience de travailler tout l'été avec des jeunes [...] au lieu de recevoir la PCU. C'est important, on a des jeunes qui ne sont pas allés à l'école pendant un certain nombre de mois, les enfants ont besoin de se voir entre eux et de bouger! Ça nous prend des moniteurs et monitrices.» -Fraçois Legault, premier ministre du Québec