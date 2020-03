CORONAVIRUS : L'épidémie force la fermeture des écoles du Grand Montréal

Avis aux parents : La quasi-totalité des écoles du Grand Montréal fermeront leurs portes demain en raison de l'épidémie du coronavirus.

C'est le cas de tous les établissements de la Commission scolaire de Montréal, CS la Pointe-de-l'Île, Commission scolaire Marie-Victorin à Longueuil, la CS Marguerite-Bourgeoys à Montréal, de la CS des Hautes-Rivières, de la CS des Pariotes , la CS des Grandes-Seigneuries, CS de Saint-Hyacinthe en Montérégie de même que la CS de Laval, la CS Seigneurie-des-Mille-Îles, la CS des Affluents et de la CS des Samares dans Lanaudière.

L’Université de Montréal et l'Université Concordia suspendent aussi leurs cours.

Idem pour l'Académie Louis-Pasteur d'Anjou qui ferme ses portes jusqu'à lundi, car un élève a des symptômes semblables à ceux du coronavirus.

L'établissement a pris la décision par mesure préventive, car l'enfant a voyagé durant la semaine relâche dans une zone qui n'était PAS à risque. Il est présentement testé pour la COVID-19.

Le Collège Charles-Lemoyne à Longueuil, le Collège Notre-Dame à Montréal, le Collège Bourget à Rigaud, le Collège Saint-Paul à Varennes, l'École secondaire Marcellin-Champagnat à St-Jean-sur-Richelieu, College Jean-Eudes à Montréal et les Pensionnat Notre-Dame-des-Anges, et le Collège Durocher de Saint-Lambert, seront aussi fermés demain afin d’analyser la situation et réorganiser les services éducatifs pour les prochaines journées.

Les cours sont aussi suspendus pour 2e journée pour une partie des élèves du Collège international Marie de France à Montréal.

40 élèves et 2 membres du personnel de l'école secondaire FACE au centre-ville sont en isolement à la maison pour 14 jours à la suite d'un voyage à Paris et Barcelone.

Ces écoles ont pris cette décision à la suite de la demande de Québec d'annuler tous les événements intérieurs de plus de 250 personnes. De tels rassemblements se produisent dans les écoles, notamment sur l’heure du dîner à la cafétéria.

Malgré tout, le gouvernement Legault n'est pas prêt à faire comme l'Ontario et la France qui ont décidé aujourd'hui de fermer toutes les écoles.