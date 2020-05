CORONAVIRUS: l'usine Cargill de Chambly ferme en raison d'une éclosion

L'usine de transformation de viande de Cargill à Chambly, en Montérégie, cessera temporairement ses activités en raison d'une éclosion de coronavirus.

64 des 500 employés sont maintenant infectés, ce qui représente le double du bilan datant du 1er mai. Entre temps, 171 travailleurs ont été envoyés à la maison en isolement volontaire.

Le syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce Canada (TUAC) estime que l'explosion des cas n'est pas attribuable à l'entreprise. Cargill a mis en place toutes les mesures de sécurité et d'hygiène dès le début de la pandémie.

« On a plusieurs personnes qui habitent le même foyer, soit qu'ils sont dans la même famille ou en colocation. À partir du moment où quelqu'un contracte le virus, le risque de propagation des personnes avec qui il habite est plus élevé. » - Roxane Larouche, porte-parole TUAC

L'usine fermera totalement à compter de mercredi pour éviter le gaspillage alimentaire. L'entreprise doit aussi s'assurer d'avoir le nombre suffisant de tests de dépistage pour que des prélèvements soient effectués sur l'ensemble des travailleurs. Cette exigence a été émise par la santé publique du Québec.

La réouverture se fera lorsqu'un nombre suffisant d'employés ne souffrant pas de la COVID-19 seront en mesure de retourner travailler.

« Le critère sera d'avoir été testé négatif et de ne pas avoir été en contact avec des travailleurs qui ont été testés positifs» - Roxane Larouche, porte-parole TUAC

Les activités seront donc interrompues pendant plusieurs jours, ce qui permettra du même coup d'assainir les lieux. Le syndicat affirme qu'il ne s'agit pas d'un enjeu de productivité, mais bien de santé des employés. Ces derniers ne seront pas pénalisés financièrement.

L'usine de transformation de viande de Chambly n'est pas la seule au Canada à être dans cette situation. D'ailleurs, Cargill doit aussi conjuguer avec un important foyer d'éclosion dans un abattoir, à High River en Alberta, où près de 1000 travailleurs ont contracté le coronavirus.