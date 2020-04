CORONAVIRUS : La Montérégie est la 2e région la plus affectée au Québec

Montréal demeure la région la plus affectée au Québec avec 6 830 cas confirmés de COVID-19 et 242 décès sur une population de plus de 2 millions de personnes. Il suffit de traverser le fleuve pour arriver dans la 2ième région la plus touchée par la pandémie. La Montérégie compte 1686 cas et 19 décès sur une population de 1,5 million d'habitants.

Parmi les villes les plus affectées (en date du 15 avril 2020) :

- Arr. du Vieux-Longueuil : 250

- Brossard : 133

- Saint-Jean-sur-Richelieu : 72

- Châteauguay : 71

- Saint-Lambert : 65

- Boucherville : 61

- Salaberry-de-Valleyfield : 53

- Sainte-Julie : 48

- Chambly : 34

- Saint-Basile-Le-Grand : 33

- LaPrairie : 26

- Saint-Bruno-de-Montarville : 24

- Saint-Hyacinthe : 27 - Beauharnois: 24

- Varennes : 21 - Sainte-Catherine : 21

- Saint-Amable 17 - Mont-Saint-Hilaire : 17

- Carignan : 17

- Marieville : 16

- Beloeil : 13 - Saint-Césaire : 13 - Saint-Zotique : 12

- Sorel-Tracy : 5

Pour consulter la carte interactive de la Direction de la santé publique de la Montérégie composée de toutes les municipalités de la région, CLIQUEZ ICI !