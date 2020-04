CORONAVIRUS: la police de Saint-Jean-sur-Richelieu donne des contraventions

La police de Saint-Jean-sur-Richelieu a commencé à distribuer des constats d'infraction aux récalcitrants qui ne respectent pas les règles d'hygiène et de sécurité en lien avec le coronavirus.

Depuis le 26 mars, les policiers ont émis au moins dix contraventions en vertu du règlement municipal d'entrave. D'autres corps policiers, dont le Service de police de la ville de Montréal (SPVM), optent remplissent plutôt un rapport d’infraction général qui est ensuite soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu a connaissance de cas problématiques à la suite d'informations de citoyens. Pas moins de 550 dénonciations ont été enregistrées depuis le 23 mars. La moitié d'entre elles concernaient des rassemblements.

« On a trois grands types encore de problématiques: des jeunes qui se rassemblent dans des parcs ou des résidences pour faire un party, des personnes âgées qui se rassemblent pour prendre un café et jaser dans des endroits publics et des problématiques avec des commerces.»

- André Fortier, directeur du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu