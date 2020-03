CORONAVIRUS: La SAQ et plusieurs épiceries réduisent leurs heures d'ouverture

Alors que plusieurs québécois ont déjà commencé à faire leurs provisions d'alcool, la SAQ diminue ses heures d'ouvertures pour limiter la propagation du coronavirus.

Dès aujourd'hui, toutes les succursales seront ouvertes de 10h à 18h. Celles qui ouvraient à 11h et fermaient à 17h vont maintenir leur horaires.

Une limite de 20 clients sera imposée dans les grandes succursales et de 10 dans les plus petites.

L'argent comptant ne sera plus accepté. Seules les cartes de crédit et de débit seront acceptées et devront être manipulées par les clients uniquement.

Les employés ne pourront plus toucher à la carte Inspire, ni au cellulaire des clients. Ils doivent également se laver les mains aux 30 minutes et une rotation est effectuée pour les caissiers.

Par ailleurs, une hausse d'achalandage a été observée dans certaines succursales de la SAQ, mais également dans celles de la SQDC.

