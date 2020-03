Coronavirus: le 4e cas a pris les transports en commun

Le 4e cas de coronavirus au Québec a pris les transports en commun à Montréal et Longueuil.

La Santé publique vient dévoiler ses déplacements, alors qu'il était potentiellement contagieux.

La personne infectée, originaire de la Montérégie, a pris le métro entre les stations Longueuil et Champs-de-Mars, en passant par Berri-Uqam, en plus de prendre un autobus du Réseau de transport de Longueuil, les 24 février et 6 mars.

Les autorités tente de retracer les personnes qui pourraient avoir été en contact. Elles assurent toutefois que le risque de propagation était faible.

«Les personnes qui ont partagé les transports en commun à ce moment-là doivent être plus vigilantes pour surveiller leurs symptômes : fièvre, toux, difficultés respiratoires, douleurs thoraciques.» -La directrice de la santé publique de la Montérégie, Julie Loslier

Les personnes qui présentent des symptômes ou qui ont des questions sur le COVID-19 doivent contacter Info-Santé au 811 ou la ligne d’information du gouvernement du Québec au 1 877 644-4545.

Voici les heures exactes de ses déplacements et son trajet:

Lieux, dates et heures de risque d’exposition - Ministère de la Santé du Québec.