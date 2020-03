CORONAVIRUS: Le couple de Gatinois pris au Japon est guéri

Les nouvelles sont bonnes pour deux des quatre Québécois infectés par le coronavirus lors de la quarantaine sur le bateau de croisière Diamond Princess, au large du Japon.

Le couple gatinois formé de Bernard et Diane Ménard est guéri du coronavirus. Les septuagénaires ont tous deux été testés deux fois négatifs au COVID-19, et seront de retour au pays dans les prochains jours. Leur fille Chantal a partagé la nouvelle sur Facebook ce matin, ayant reçu la confirmation vers 6h. Les médecins ont signé leur congé de l'hôpital.

Après plus de trois semaines de confinement liées à deux quarantaines, les Ménard passeront d'abord quelques jours à l'hôtel au Japon le temps d'organiser les détails du vol. On ignore toutefois quand exactement ils prendront l'avion, avec quelle compagnie aérienne, et s'ils devront ou non subir une nouvelle quarantaine en sol canadien puisqu'ils ne sont plus porteurs du coronavirus.

Pour sa part, la Montréalaise Manon Trudel, qui enseigne au Cégep de Sorel-Tracy, a reçu vendredi un premier test négatif, mais il en faut deux pour considérer qu'elle n'est plus porteuse du coronavirus. Son conjoint Julien Bergeron prend du mieux, alors que les surfaces infectées sur ses poumons diminuent, selon ce qu'a écrit la soeur de Manon, Flavie Trudel, aussi sur Facebook.

Samedi, quatre nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés, soit trois en Ontario et un en Colombie-Britannique, portant le total à 20 au pays.

Deux des nouveaux cas sont des femmes qui ont voyagé en Iran et le troisième est le mari de l’une d’entre elles. Ils sont tous en quarantaine à leur domicile. Les autorités recommandent d'ailleurs d'éviter tout voyage non essentiel en Iran jusqu'à nouvel ordre.

Le Québec a confirmé son premier cas vendredi soir et 8 personnes sont toujours sous investigation. Sur les 20 cas au Canada, on en dénombre 11 en Ontario, 8 en Colombie-Britannique et un au Québec.

Par ailleurs, les autorités des États-Unis ont confirmé qu'une première personne ayant contracté le COVID-19 est morte en sol américain, dans l'État de Washington. On ignore comment cette personne a été infectée alors qu'elle n'avait aucun lien connu avec un foyer de l'épidémie, selon la Maison-Blanche. Au moins 7 personnes ont contracté le virus dans l'État de Washington, qui a déclaré l'état d'urgence.

I have issued an emergency proclamation to ensure WA has the resources necessary to prepare for and respond to a COVID-19 outbreak.



We have been actively preparing and will do everything in our power to protect the health and safety of Washingtonians. https://t.co/2Iqiv9v6RQ