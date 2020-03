CORONAVIRUS: le défi de préserver son couple durant la crise

La crise du coronavirus chamboule le quotidien de tout le monde et apporte son lot d'anxiété. Entre les enfants à la maison, le télétravail et les mesures de sécurité imposées par le gouvernement, les partenaires de vie peuvent facilement négliger leur couple.

La psychologue Rose-Marie Charest affirme d'emblée que s'adapter à une routine différente représente son lot de défis. Lorsque chacun part travailler ou vaque à ses activités personnelles, les conjoints ressentent le besoin de voir l'autre.

Maintenant que la cohabitation est plus constante, l'espace de chacun est restreint. La gestion des enfants à la maison est aussi exigeante pour les parents. La situation est plus propice aux sautes d'humeur qui peuvent affecter la relation de couple.

La psychologue recommande aux conjoints de se poser rapidement la question suivante:

La spécialiste invite les couples à être créatifs. Ainsi, les activités habituellement individuelles, comme cuisiner, peuvent devenir une façon de se rassembler.

Parmi les points à ne pas négliger:

« Rappelons-nous qu'il n'y a rien de plus important que notre bien-être physique et psychologique. Pour prendre soin de soi actuellement (..) il ne faut surtout pas se priver de nos relations avec les autres et de tous les moyens à notre portée qui nous apportent du plaisir et de la détente.»

- Rose-Marie Charest, psychologue