CORONAVIRUS : Le Parlement d'Ottawa suspend ses travaux jusqu'au 20 avril

Le Parlement d'Ottawa suspend ses travaux jusqu'au 20 avril en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette suspension pourrait être étendue au besoin. Elle entraîne le report du dépôt du budget fédéral qui était prévu le 30 mars.

Cette suspension est annoncée alors alors que le PM Justin Trudeau est en quarantaine, puisque sa conjointe Sophie Grégoire, est bel et bien été infectée par la COVID-19. Le chef du gouvernement a publié une photo sur Twitter, alors qu'il fait du télétravail.

Une journée occupée à travailler de la maison. Des rencontres avec mon Cabinet, les premiers ministres des provinces et territoires, les dirigeants autochtones nationaux, et bien plus encore. Vous demeurez ma priorité. On se parle bientôt. pic.twitter.com/FphZ7lqiG6