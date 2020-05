CORONAVIRUS: les barrages routiers graduellement levés au Québec

Après le plan de réouverture des écoles et de l'économie, au tour des régions du Québec d'être graduellement déconfinées. Malgré tout, Québec rappelle l'importance d'éviter les déplacements non essentiels.

« Ce n'est pas le temps d'aller flâner ou d'aller dans les commerces d'une autre région simplement pour le plaisir.» a déclaré d'emblée la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui remplaçait François Legault lors du point de presse quotidien.

Les contrôles policiers, en place depuis la mi-mars seront levés dès lundi 4 mai pour les régions suivantes:

À compter du 11 mai:

Dès le 18 mai:

Aucune date n'est avancée pour le retrait des contrôles routiers à Gatineau, dans le Nord-du-Québec et sur la Basse-Côte-Nord.

Ce calendrier pourrait changer si la situation du coronavirus se détériore au Québec dans les prochains jours. Le gouvernement rappelle que le déconfinement graduel n'est pas synonyme de relâchement des mesures d'hygiène ou de distanciation sociale. Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont toujours interdits.

« Si on est prudents, dociles et disciplinés, on va réussir ce plan de réouverture des régions, comme on va réussir les autres plans de réouverture d'autres secteurs (...) C'est l'objectif: relancer le Québec, sans relancer la pandémie. » - Geneviève Guilbault, vice-première ministre