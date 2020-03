CORONAVIRUS: Les Championnats du monde de patinage artistique annulés

Les Championnats du monde de patinage artistique, prévus au Centre Bell à Montréal la semaine prochaine, sont annulés.

Le gouvernement Legault a pris cette décision pour contenir la propagation du coronavirus. C'est la ministre de la Santé, Danielle McCann, qui en a fait l'annonce cet après-midi. Il s'agit du premier événement d'envergure à être annulé au Québec en raison de l'épidémie du COVID-19.

200 athlètes provenant de 50 pays devaient participer à cette compétition qui était de retour pour la première fois à Montréal depuis 88 ans.

«Patinage Canada et l’Union internationale de patinage (ISU) ont suivi de près la position des autorités provinciales et fédérales sur la propagation du virus et respectent pleinement la difficile décision prise aujourd’hui. [...] Tout partisan qui a acheté des billets directement du fournisseur officiel de billets Evenko recevra, en temps utile, des renseignements sur le processus de remboursement.» a indiqué Patinage Canada par voie de communiqué