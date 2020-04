CORONAVIRUS: les clubs de golf prêts à débuter la saison

Malgré la crise de la COVID-19, les golfeurs du Québec devraient être en mesure de s'adonner à leur sport favori cet été. La Table de concertation de l'industrie du golf du Québec a proposé différentes solutions au gouvernement et n'attend plus que le feu vert.

La Table, qui représente cinq associations de golf, espère pouvoir ouvrir les terrains dès que possible. Elle assure que toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité des joueurs et des employés, selon les recommandations de la direction de la santé publique.

L'organisation ne souhaite pas s'avancer sur les différentes options proposées au gouvernement. Elle s'inspire des mesures en place dans les commerces et entreprises qui ont déjà repris leurs activités. Chose certaine, la distanciation sociale ne sera pas un problème.

« Une journée de golf normal, on va accueillir entre 200 et 250 participants, sur un terrain qui est très vaste, 50 à 100 hectares (...) C'est facile de maintenir le jeu à quatre comme on le connait actuellement, en assurant que les partenaires de jeu ne seront pas près les uns des autres et d'éviter qu'ils touchent soit le drapeau ou les râteaux. Il y a des mesures qui ont été réfléchies. »

- François Roy, porte-parole de la Table de concertation de l'industrie du golf du Québec