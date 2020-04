CORONAVIRUS: les demandes d'aide fédérale en ligne dès le 6 avril

Le premier ministre Justin Trudeau confirme qu'il sera possible de faire une demande en ligne dès le 6 avril pour obtenir la Prestation canadienne d'urgence (PCU).

L'aide de 2000$ par mois sera remise aux travailleurs qui ont perdu leur gagne-pain, mais qui ne reçoivent pas d'assurance-emploi ou qui ne sont pas dédommagés par leurs employeurs.

Les demandes se feront via le site web du gouvernement. L'inscription se fera pas étape, selon le mois de naissance, pour éviter que le portail ne soit submergé.

Les dossiers de ceux qui ont déjà fait une demande d'assurance-emploi dans la foulée de la pandémie seront automatiquement transférés vers la PCU. Plus de deux millions de demandes de chômage ont été effectuées depuis le début de la crise.

Les chèques devraient être versés dans les dix jours suivant la demande, par la poste ou par virement direct. Les Canadiens sont d'ailleurs invités à s'inscrire au dépôt direct dès maintenant.

Les bénéficiaires devront signifier mensuellement qu'ils sont toujours sans emploi. L'aide est prévue pour quatre mois.

Lors de son point de presse quotidien, Justin Trudeau a été appelé à réagir sur une éventuelle pénurie d'équipement médical au Canada. Le premier ministre n'a pas tenté d'enjoliver la situation:

« Dans cette situation, on ne peut rien garantir. On est en train de travailler extrêmement fort pour combler les différents besoins et que l'équipement nécessaire soit bien distribué à travers le pays. » - Justin Trudeau, premier ministre