CORONAVIRUS: les écoles et entreprises rouvriront d'ici l'automne

Le gouvernement Legault présentera la semaine prochaine son plan de réouverture des écoles et des entreprises qui s'échelonnera jusqu'en septembre. Le déconfinement progressif commencera par les régions autres que Montréal et Laval puisque 74% des 1134 décès à travers la province se retrouvent dans ces deux secteurs.

Le gouvernement estime que la situation est stable dans le reste de la province, ce qui lui permet d'envisager la reprise des activités.

François Legault avait déjà annoncé mardi que l'école ne reprendrait pas le 4 mai. Mercredi, il a tenu à préciser que le retour sur les bancs d'école ne serait pas une obligation.

« Les parents qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas envoyer leur enfant à l'école n'y seront pas obligés. Je veux que ce soit très clair. On va prendre des mesures pour que ces enfants soient en mesure de faire le rattrapage nécessaire lors de la rentrée en septembre. » - François Legault, premier ministre du Québec

Des mesures d'hygiène et de sécurité seront mises en place pour limiter le plus possible la propagation du coronavirus. « On ne sera pas comme l'école d'avant.» a déclaré le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. La distanciation entre les élèves devra être respectée, sinon le port du masque est envisagé.

Dr Arruda a rappelé que les conséquences de la COVID-19 chez les enfants sont rares. Il affirme qu'il n'est pas question de mettre en péril la santé des enseignants ou des travailleurs en garderie qui sont plus âgés ou ont des problèmes de santé.

La direction de la santé publique recommandera d'ailleurs le port du masque ou du couvre-visage dans les prochains jours, particulièrement dans les situations où la distanciation de deux mètres est impossible.

Pas de rassemblements avant l'an prochain?

Le premier ministre n'a pas voulu s'avancer sur les entreprises et secteurs économiques qui pourront ou ne pourront pas rouvrir dans les prochaines semaines.

La reprise économique sera graduelle jusqu'au mois de septembre et il n'est pas question, pour le moment, de la tenue de grands événements.

«Toute la question qui reste, ce sont les rassemblements, les activités culturelles et sportives. Est-ce que ça arrivera en 2021? Ce n'est pas impossible.» - François Legault, premier ministre du Québec

Le Dr Horacio Arruda croit que la COVID-19 sera d'actualité tant qu'un vaccin n'aura pas été distribué, ce qui pourrait nous amener en 2022.